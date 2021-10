E-Rezept verzögert sich: Deutschland macht sich lächerlich Simone Warnke 2 Minuten

Deutschland will die Digitalisierung in allen Bereichen. Doch was gut gemeint ist, ist nicht gleich gut gemacht. Die Bundesregierung scheitert aktuell mit einer App nach der anderen. Das E-Rezept ist nun als Nächstes dran und verzögert sich.