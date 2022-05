E-Bike mit verstecktem Akku: Kluges System löst gleich zwei Probleme

E-Bikes, die eher an umgebaute Motorräder erinnern, sind die Spezialität von Rayvolt. Dabei bedient man sich vor allem dem Retro-Charm der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Entsprechend barock ist das Styling der E-Bikes. Mit dem Exxite XS und dem Exxite XXS geht man nun aber einen gänzlich anderen Weg. Denn die beiden neuen E-Bikes sind vor allem praktisch. Das sieht man auf den ersten Blick. Und erst auf dem Zweiten wird einem klar, dass man den Akku vermisst.

Exxite: Akkus in der Sattelstütze

Die beiden Modelle von Exxite sind Klapp-E-Bikes der etwas größeren Art. Selbst das kleinere Modell XXS ist noch 15 Kilo schwer. Das ist nicht übertrieben massig, aber eben auch nicht federleicht. Dazu sind sie auch nicht die kompaktesten Modelle in der Klapprad-Klasse. Teurere Modelle der Konkurrenz haben bei beiden Daten einen echten Vorteil. Doch Exxite hat auch ein paar Kniffe in petto.

So sind die Akkus beim Exxite XS und XXS in der Sattelstütze integriert und herausnehmbar. Ein kurzer Zug am Stecker und schon kannst du den Sattel, samt Stütze und Akku abnehmen. Gerade beim Pendeln ist das ein doppelter Vorteil: Der Akku lässt sich bequem unter dem Schreibtisch laden und der Sattel ist sicher, während das E-Bike angekettet an der Straße steht.

Akku des Exxite XS

Doch es gibt noch einen kleinen Trick beim Rayvolts neuer E-Bike-Marke. Du bestimmst nämlich die Größe des Akkus und kannst so entweder ein paar Kreuzer sparen oder eben die volle Reichweite von bis zu 80 km einkaufen. Beide Modelle sind in diesem Punkt gleich: Du kannst zwischen Akkus mit 8, 10,5 oder 14 Ah Kapazität wählen. Der Nabenmotor wird mit 36 Volt unter Strom gesetzt und bringt es auf bis zu 35 Nm.

2 E-Bike-Modelle – 6 Preise

Die beiden E-Bike-Modelle unterscheidet primär die Radgröße voneinander. Das Exxite XS rollt auf 20-Zoll-Rädern durch die Stadt. Das XXS spart sich hier vier Zoll und kommt auf 16-Zoll-Rädern zu dir. Beiden gleich ist die Farbauswahl. Du kannst sie in Grün, Kupfer und Schwarz bestellen. Gar nicht so selbstverständlich zurzeit: Alles Modelle sind auch sofort lieferbar. Doch wie viel kosten die beiden Modelle?

Antrieb des Exxite XS mit optionaler Schaltung

Das Exxite XXS startet mit dem kleinsten Akku bei 1.770 Euro, steigert sich auf 1.880 Euro mit dem mittleren Akku und sprengt die 2.000er-Marke mit dem großen Akku. Dann sind 2.080 Euro fällig. Das Exxite XS legt bei allem genau 100 Euro obendrauf. So kosten die drei Akku-Versionen knapp 1.870, 1.980 und 2.180 Euro.