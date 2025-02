E-Autos von Tesla: Gratis-Strom für immer

Stell dir vor, du kaufst dir ein neues E-Auto und kannst an öffentlichen Schnellladesäulen so oft und so viel Strom nachladen, wie du möchtest. Und das, ohne auch nur einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Gibt’s nicht? Gibt es doch! Und zwar bei Tesla. Denn dort ist jetzt wieder die sogenannte „gratis Supercharger-Nutzung“ erhältlich, wenn man sich für einen Neuwagen entscheidet. Damit möchte der Hersteller offenbar den ins Stocken geratenen Verkauf seiner Luxus-Stromer ankurbeln.

Tesla bringt das Gratis-Laden zurück nach Deutschland

Wer nun aber darauf spekuliert, dass auch das überarbeitete Tesla Model Y Teil der Gratis-Strom-Aktion sein könnte, den müssen wir leider enttäuschen. Denn den kostenlosen Autostrom gibt es nur für all diejenigen, die sich für ein neues Tesla Model X oder Tesla Model S entscheiden. Den kostenlosen Ladestrom gibt es zudem nur, solange sich das gekaufte Fahrzeug in erster Kundenhand befindet. Ferner lässt sich das Auto nur an Teslas Superchargern kostenlos aufladen. Wo die stehen, kannst du einer interaktiven Karte auf der Tesla-Homepage oder der Tesla-App entnehmen.

Und das ist nicht die einzige Einschränkung. Denn was Tesla auf seiner Homepage nicht verrät: Mit Wiedereinführung des kostenlosen Autostroms bei Kauf eines Neuwagens haben sich die Basispreise für das Model X und das Model S erhöht. Und zwar kräftig. Das Model S kostet jetzt inklusive Überführungskosten mindestens 110.970 Euro. Vergangene Woche lag der Einstiegspreis noch bei 93.970 Euro. Beim Model S hat sich der Preis von 98.970 Euro auf 115.970 Euro erhöht. Den Gratis-Strom bezahlst du am Ende also doch – in Form von bis zu 18 Prozent höheren Fahrzeugkosten.

Model X und Model S sind in Deutschland kaum nachgefragt

Ob es Tesla mit dem Marketing-Stunt gelingen kann, den Absatz von Model S und Model Y anzukurbeln, darf man zumindest anzweifeln. Die sechsstelligen Einstiegspreise dürften viele Kunden abschrecken. Und ohnehin waren die Autos hierzulande bisher alles andere als Kassenschlager. Im vergangenen Jahr wurden für das Tesla Model S nur 364 Neuzulassungen gezählt. Beim Tesla Model X waren es sogar nur 302 Zulassungen. Wohlgemerkt: im gesamten Jahr, nicht durchschnittlich pro Monat. Ungleich beliebter waren hierzulande die günstigeren E-Autos Tesla Model 3 und Tesla Model Y. Das Model 3 verzeichnete rund 7.000 Neuzulassungen, das Model Y sogar fast 30.000. Letztgenanntes Fabrikat war damit trotz stark rückläufiger Zahlen das beliebteste E-Auto des Jahres 2024 in Deutschland.