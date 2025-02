E-Autos verblüffen: Das Wunder aus Deutschland

Insgesamt produzierten die Pkw-Hersteller im vergangenen Jahr in den deutschen Werken 4,1 Millionen Fahrzeuge. Das hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) in einer aktuellen Prognose bekannt gegeben. Gegenüber dem Jahr 2023 stagnierte die Produktion damit. Und auch für 2025 rechnet der Verband nur mit einem Wachstum von 1 Prozent auf 4,2 Millionen Pkw. Ganz anders sieht die Lage aber aus, schaut man auf die Produktion vollelektrischer Autos (BEV). Die E-Autos eilen von Rekord zu Rekord.

In Deutschland werden immer mehr E-Autos gebaut

Schon im vergangenen Jahr kletterte die BEV-Produktion um 12 Prozent auf 1,07 Millionen produzierte Einheiten. Im laufenden Kalenderjahr rechnet der VDA sogar mit einem abermaligen Plus von satten 30 Prozent. Das würde bedeuten, dass 1,39 Millionen E-Autos die deutschen Pkw-Werke verlassen. Ein Grund: die CO₂-Ziele der EU. Kaum Bewegung ist dagegen bei Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) zu erwarten. Im vergangenen Jahr kletterte deren Produktionsvolumen in Deutschland nur um 3 Prozent auf 320.000 Einheiten. Im laufenden Jahr ist ein Wachstum um weitere 2 Prozent auf 330.000 Einheiten vorausgesagt.

Weltmeister hinsichtlich der Produktionszahlen im Automobilsektor ist China. Und das mit weitem Abstand. Im vergangenen Jahr wurden dort 26,7 Millionen Pkw gefertigt. Die USA (10,6 Millionen) und Japan (7,1 Millionen) folgen auf den weiteren Plätzen. Deutschland hat sich mit seinen 4,1 Millionen gefertigten Fahrzeugen den fünften Platz im Weltranking gesichert. Zwischen Indien (4,8 Millionen) und Südkorea (4,1 Millionen). Aber: Bei der Produktion von E-Autos inklusive PHEV liegt Deutschland (1,4 Millionen) hinter China (12,5 Millionen) auf dem zweiten Platz; noch vor den USA (1,0 Millionen), Südkorea und Japan (beide 0,4 Millionen).

Das sind die größten Autowerke in Deutschland

Das größte Pkw-Werk in Deutschland steht übrigens auf dem Volkswagen-Gelände in Wolfsburg. Dort können laut Institut der Deutschen Wirtschaft bei Vollauslastung knapp 870 Millionen Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden. Auf den weiteren Plätzen folgen das Audi-Werk in Ingolstadt (max. 450.000), das BMW-Werk in Dingolfing (max. 390.000) und das Tesla-Werk in Grünheide (max. 375.000). Die kleinsten Werke betreibt Porsche in Leipzig (max. 150.000) und Stuttgart (max. 120.000). Bei VW in Dresden laufen sogar nur höchstens 20.000 Fahrzeuge vom Band.