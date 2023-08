ADAC verrät: So weit kommen E-Autos wirklich

Mit dem Auto wird zur Arbeit, zum Einkaufen, in den Urlaub und noch viel mehr gefahren. Nach geraumer Zeit wird dir bewusst, was ein Pkw mit Verbrennungsmotor inner- und außerorts verbraucht. Die Geschwindigkeit bestimmt zum größten Teil den Verbrauch. Aber auch die Größe des Motors, die Leistung und der Wirkungsgrad spielen eine wichtige Rolle. Bei einem rein elektrisch betriebenen Auto sieht das ein wenig anders aus.

E-Autos: Stimmen die Angaben der Hersteller?

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat eine sogenannte Ecotest-Übersicht veröffentlicht. Dort decken sie die wirkliche Reichweite und den wirklichen Stromverbrauch eines E-Autos auf. Die Reichweite eines E-Autos hängt nicht nur von der Größe der Batterie ab, sondern auch von dem Stromverbrauch. Eine hohe Reichweite kann nur dank eines geringen Verbrauchs erreicht werden, so der ADAC. Dies ist auch ein aktuelles Thema bei den Herstellern, da sie für ein sparsameres E-Auto eine kleinere Batterie nutzen können. Zudem entstehen bei der Produktion weniger Kosten.

Der Hyundai Kona Elektro und der Kia e-Soul haben eine Gemeinsamkeit. Beide Modelle der asiatischen Autobauer beweisen, dass nicht immer eine große und sperrige Batterie wie beispielsweise beim Porsche Taycan benötigt wird, nur um eine hohe Reichweite zu erreichen. Der Kona welcher 435 Kilometer weit kommt sowie der e-Soul der 380 Kilometer weit kommt, hat eine Batteriegröße von 64 Kilowattstunden (kWh). Auf Platz Eins der ADAC-Tabelle liegt der iX xDrive 50 von BMW. Er hat eine erstaunliche Reichweite von ganzen 610 Kilometern und eine 105 kWh große Batterie.

E-Autos: Hoher Stromverbrauch dank Bauart?

Verbrauchen schwerere und größere E-Autos mehr Strom? Die Bauart eines Fahrzeugs kann den Verbrauch stark beeinflussen, aber auch die Antriebsart und die Leistung des Elektromotors. Ist es eine Limousine, mit einem Allradantrieb, einer Batterie von 64 kWh Größe und 204 PS wie zum Beispiel der Kia e-Soul oder ist es ein anderes Auto? All diese Faktoren haben einen erheblichen Einfluss auf die Reichweite und den Stromverbrauch.