Das Jahr 2020 soll das Schlüsseljahr für Elektroautos sein. Dies berichtet zumindest der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC). Laut ihm soll im kommenden Jahr endlich die Zeit gekommen sein, wo sich E-Autos endlich als massen- und alltagstauglich erweisen.

EU-Vorgaben als Auslöser für E-Auto-Wachstum

Der Ausbau der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ist nicht der Fürsorge um das Klima geschuldet. Vielmehr stellt sich hier ein finanzieller Aspekt in den Vordergrund, nämlich: Im kommenden Jahr greifen erstmals verbindlich die von der EU vorgegebenen CO2-Flottengrenzwerte. Konkreter heißt das, dass jeder Hersteller, der den Flotten-Grenzwert von 95 g CO2/km nicht einhält, ab 2021 Strafzahlungen in Millionenhöhe an die EU zahlen muss. Ab 2030 müssen die Hersteller dann in der nächsten Stufe sogar noch weitere 37,5 Prozent CO2 reduzieren.

Das derzeitige Problem ist jedoch, dass es schon bei Mittelklasse-PKW mit Verbrennungsmotor technisch kaum möglich ist, den Kraftstoffverbrauch auf unter die geforderten 95 g CO2/km zu senken. Infolgedessen setzen die Autohersteller nun auf elektrische Antriebsunterstützungen wie Hybride oder Plug-in-Hybride. Noch zukunftsorientierter sind jedoch die rein elektrischen Modelle der E-Autos 2020.

Die neuen E-Autos in 2020

Mit dem im Herbst vorgestellten vollelektrischen ID.3 gilt das Volkswagen-Modell als Trendsetter im Bereich Elektromobilität. Die ersten 30.000 Exemplare des ID.3 sind nach ADAC-Angaben sogar praktisch schon ausverkauft. Zu den Händlern kommt der VW-Stromer jedoch erst Mitte 2020.

Das neue E-Auto 2020 aus Aachen

Noch vor dem ID.3 will das Start-up der Uni Aachen im Frühjahr 2020 mit dem e.Go Life den Markt für Elektroautos revolutionieren. Hergestellt wird der Stadtflitzer von den Erfindern, die auch den elektrischen Posttransporter „Streetscooter“ hergestellt haben. Mit einer Reichweite von lediglich 121 bis 184 Kilometern wird der Elektro-Kleinstwagen jedoch nur für die Stadt geeignet sein. Preislich soll er zwischen 17.900 und 21.900 Euro liegen.

Die Volkswagen Elektro-Offensive

Ähnlich günstig wie der e.Go Life sind auch die Modelle des Volkswagen-Konzerns. Dieser bringt zum Jahreswechsel beziehungsweise zu Beginn des nächsten Jahres gleich drei Kleinstwagen auf den Markt – den VW e-up!, den Skoda Citigo e IV und den Seat Mii electric. Preislich beginnen die drei Modelle mit jeweils 83 PS zwischen 20.650 und 21.975 Euro. Die Reichweite soll dabei bei allen etwa 260 Kilometer betragen.

Premium Sportwagen mit E-Motor

Deutlich hochklassiger ist der Porsche Taycan 4S, der ebenfalls im Frühjahr auf den Markt kommen soll und die E-Autos des Jahres 2020 im sportlichen Segment vertritt. Mit einem Preis von knapp über 100.000 Euro soll der Taycan 4S als Einstiegsvariante der Taycan-Familie gelten und laut eigenen Angaben eine Reichweite von 333 bis 407 Kilometer aufweisen. Die Beschleunigung auf 100 km/h will der Sportwagen in rund vier Sekunden meistern. Als Höchstgeschwindigkeit wird 250 km/h angegeben. Im Vergleich zur Taycan-Turbo-Variante soll die 4S-Variante sogar noch schneller laden können.

E-Autos 2020: Elektro-Offensive aus Frankreich und Japan

Als Nobel-Marke von Citroën kommt auch der elektrische Mini-SUV DS 3 Crossback E-Tense auf den Markt. Als erster voll elektrischer SUV von PSA soll seine Reichweite laut DS bei knapp 320 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit jedoch bei lediglich 150 km/h. Preislich startet er bei 38.390 Euro. Im ähnlichen Preissegment mit 33.800 Euro liegt auch der Honda e. Der kleine Japaner mit seinen Kulleraugen ist das erste rein elektrische Elektroauto der Marke Honda und wird voraussichtlich im März 2020 bei den Händlern präsentiert. Die Reichweite des Stromers soll mehr als 200 Kilometer betragen. Eines der besonderen Features soll der sehr kleine Wendekreis von nur 9,2 Metern sein.

Alle neuen E-Autos 2020

Natürlich waren das bei weitem nicht alle E-Modelle. Hier findest du deshalb eine Liste mit den neuen E-Autos 2020. Die Reihenfolge entspricht dem erwartetem Marktstart.

Automarke Modell Preis Reichweite (Herstellerangabe) Mercedes EQC ab 71.281 Euro ca. 390 km e.Go life ab 17.900 Euro 121 - 184 km Peugeot e-208 ab 25.000 Euro 340 km (NEFZ) Opel Corsa e ab 29.900 Euro 330 km DS Crossback E-Tense ab 38.390 Euro ca. 320 km Porsche Taycan ab 106.000 Euro 380 - 460 km Mercedes EQV nicht bekannt 400 km Volkswagen e-up! ab 21.975 Euro 260 km Skoda Citigo e IV ab 20.950 Euro 260 km SEAT Mii electric ab 20.650 Euro 260 km Aiways US ab 35.000 Euro 503 km (NEFZ) Mini Electric ab 32.500 Euro 270 km Peugeot e-2008 ab 35.250 Euro 310 km Honda e ab 33.850 Euro 200 km VW ID.3 ab 29.900 Euro 330 - 550 km Toyota Mirai II ab 79.000 Euro bis 480 km Mazda MX30 ab 33.990 Euro 200 km Volvo Polestar 2 ab 39.900 Euro bis 500 km Opel Vivaro-e nicht bekannt 200 - 300 km BMW iX3 ca. 70.000 Euro 450 km Sono Sion ab 25.500 Euro 255 km SEAT El-Born nicht bekannt 420 km Lexus UX 300e nicht bekannt bis 400 km Mercedes EQA nicht bekannt 400 km Tesla Model Y ab 60.980 Euro 505 km Microlino ab ca. 12.00 Euro 125 - 200 km Volvo XC40 ca. 45.000 Euro ca. 400 km Audi e-tron GT nicht bekannt ca. 400 km Unity One ab 14.900 Euro 300 km Audi Q4 e-tron nicht bekannt 450 km Skoda Vision iV nicht bekannt 500 km