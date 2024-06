E-Auto: Jeder vierte will zurück zum Verbrenner

Hierzulande gerät die E-Mobilität zurzeit ins Stocken. Allein im Mai dieses Jahres wurden weniger als 30.000 Elektroautos neu zugelassen. Auch in den Monaten zuvor haben die Zahlen für Enttäuschung gesorgt. Begründen lassen sich Zahlen wie diese mit dem Wegfall der Umweltprämie, die Mitte Dezember 2023 von der Regierung eingestellt wurde. Auch stellt sich die Frage: Wie zufrieden sind eigentlich E-Auto-Besitzer mit ihren BEVs und würden sie sich erneut einen rein elektrischen Pkw zulegen? Genau das zeigt die „Mobility Consumer Pulse„-Studie, welche das Beratungsunternehmen McKinsey veröffentlicht hat.

E-Auto-Besitzer: Studie in vielen Ländern durchgeführt

Durchgeführt wurde die Studie in insgesamt 15 Ländern und darunter befindet sich auch Deutschland. Das Ergebnis überrascht. Etwa 24 Prozent der Besitzer von Elektrofahrzeugen in Deutschland ziehen es in Betracht, beim nächsten Pkw-Kauf zurück auf ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor umzusteigen. Das Fachmagazin „Automobilwoche“ betont: „Die Gründe derer, die sich ’sehr wahrscheinlich‘ wieder einen Verbrenner kaufen werden, sind vor allem die als zu hoch empfundenen Gesamtbetriebskosten (47 Prozent), gefolgt von der unzureichenden Ladeinfrastruktur (27 Prozent) und den veränderten Reisegewohnheiten auf langen Strecken (26 Prozent).“

Aber die Studie wurde, wie bereits erwähnt, in insgesamt 15 Ländern durchgeführt. Und wie sieht es in anderen Ländern aus? China ist bekannt für seine technischen Produkte – mittlerweile auch für ihre E-Autos –, die immer häufiger auf Deutschlands zu sehen sind. Doch auf dem Heimatmarkt möchten 28 Prozent der Bürger wieder zurück zum Verbrenner. In den USA will nahezu die Hälfte, ganze 46 Prozent, aller E-Auto-Besitzer wieder hinter dem Steuer eines Verbrenners sitzen. Und auch in Brasilien und Australien möchte der „Automobilwoche“ zufolge fast jeder Zweite zum Verbrenner zurück.

Wo sind E-Auto-Besitzer am glücklichsten? Schaut man rüber nach Frankreich und Norwegen, haben nur 18 Prozent der BEV-Besitzer weiterhin Sehnsucht nach Verbrennern. Den Spitzenplatz sichert sich jedoch Japan. Hier würden nur 13 Prozent gerne zurückwechseln.