E-Auto-Trick illegal: VW macht deutliche Ansage

Dass E-Autos aus China nicht nur günstiger sind als Tesla, VW und Co., sondern zum Teil auch noch sicherer, stellte vor Kurzem ein Test fest. Das wiederum bringt so manchen E-Auto-Käufer ins Grübeln, sind Elektrofahrzeuge, trotz Finanzspritzen vom Staat, nicht gerade günstig. Und wären da nicht nur Billig-Stromer aus China, die deutschen Autobauern Kopfschmerzen verursachen. Für VW sind es sogar die eigenen E-Auto-Modelle aus China, die für Ärger sorgen. Der Konzern hat nun reagiert und spricht eine Drohung aus.

Billiges E-Auto von VW? Es drohen rechtliche Konsequenzen

Die Verkaufspreise für ein und dasselbe Produkt eines Herstellers können von Land zu Land variieren. Das hängt von vielen Dingen ab, etwa ob der Hersteller sie woanders in sehr hoher Stückzahl produziert und sie dadurch günstiger werden. Oder auch vom Durchschnittseinkommen der Einwohner. Das sorgt dafür, dass ein Produkt, in dem Fall ein E-Auto von VW, im Ausland deutlich günstiger ist, als in Deutschland. Importiert ein Händler nun etwa ein ID-Modell von VW, hat er einen Preisvorteil. Den kann er an seine Kunden weitergeben oder selbst einstreichen und den Gewinn steigern. Dieses Vorgehen ist nicht neu und wird im Volksmund als Grauimport bezeichnet. Doch VW platzt jetzt der Kragen.

→ E-Auto von Tesla, VW oder Mercedes? Egal! Die meisten Autokäufer wollen etwas völlig anderes

VW-Händler, die sich an diese strikten Vorgaben aus Wolfsburg nicht halten, müssten mit ernsten rechtlichen Konsequenzen rechnen, berichtet das Handelsblatt. Jede Form der Zuwiderhandlung könne ein „vertragswidriges Verhalten“ darstellen, Volkswagen werde „solche Verhaltensweisen nicht tolerieren“, heißt es. Denn: Chinesische Graumarkthändler wittern das große Geld und sehen die langen Lieferzeiten in Deutschland. Sie bieten in China produzierte E-Autos der elektrischen ID-Modellreihe von VW in Europa an.

Risiko für Autokäufer

Das ist für den E-Auto-Bauern aus Wolfsburg jedoch illegal. Der VW-Konzern warnt deshalb seine deutschen Händler davor, die ID-Importe aufzukaufen und die Autos zu vertreiben: „Diese Fahrzeuge dürfen von Ihnen im vertraglich autorisierten Geschäft mit der Marke Volkswagen weder gekauft, vertrieben noch mit Ihrer Hilfe an die hiesigen Marktgegebenheiten angepasst werden“, heißt es in einem Schreiben an die Händler, das dem Handelsblatt vorliegt.

→ E-Auto: Warum verschweigen Tesla, VW und Co. ihren Kunden dieses wichtige Detail?

Doch auch, wenn man an so einen Grauimport günstiger drankommt, sollte man sich überlegen, ob man das wirklich möchte. Denn: Laut VW sind die in China produzierten E-Auto-Modelle des Konzerns „aufgrund ihrer Hard- und Softwarekonfiguration im europäischen Raum nicht zulassungsfähig“. So besitzen die für China gebauten Stromer einen anderen Ladestandard und lassen sich hierzulande nicht aufladen. Zudem haben sie chinesische Software installiert. Zwar lassen sich die E-Auto-Modelle der ID-Reihe aus China auch umbauen. Jedoch seien diese Umbauten nicht autorisiert und die Stromer haben keine Chance auf Zulassung für deutsche Straßen. VW habe die Zulassungsbehörden über das Problem informiert, so das Handelsblatt.