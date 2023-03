E-Auto-Fahrer atmen auf: Diese Vorschrift ändert alles

Fragt man einen E-Auto-Gegner, was gegen die Anschaffung eines Stromers spricht, fallen schnell Argumente von zu wenig Reichweite und dem schlecht ausgebauten Ladenetz in Deutschland. Während man Diesel und Benziner alle paar Kilometer an einer Tankstelle wieder auftanken kann, gestaltet sich die Suche nach einer Ladesäule noch etwas schwieriger. Doch das ändert sich jetzt.

E-Auto: Dieser Nachteil fällt jetzt weg

Denn: Abgesandte des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass es künftig alle 60 Kilometer eine Ladesäule für Elektroautos geben soll. Das trifft nicht nur auf Deutschland zu. Wer also mit dem E-Auto bald in den Urlaub nach Italien oder Spanien fährt, wird auch dort demnächst alle 60 Kilometer an eine Ladesäule vorbeikommen.

→ E-Auto: Der erste Vorteil ist schon wieder weg

„Die Zahl der Elektroautos hat sich seit 2016 versiebzehnfacht, die der Ladestationen aber nur versechsfacht“, sagte der für das Europaparlament für die Verhandlungen zuständige SPD-Abgeordnete Ismail Ertug. Das berichtet die Welt. Schwedens Infrastrukturminister Andreas Carlson betonte, dass Bürger sich keine Sorgen mehr um die Suche nach Ladesäulen für ihr E-Auto machen müssen.

Ausnahmeregelungen vorbehalten

Noch ist das Gesetz nicht durch. Denn Parlament und EU-Staaten müssten den Kompromiss noch durchwinken. Zudem soll es in begründeten Fällen Ausnahmen geben. Und die treffe etwa für sehr abgelegene Regionen, Inseln und Straßen mit sehr geringem Verkehrsaufkommen zu. So sollen die Ausbauziele zunächst für das sogenannte TEN-V-Kernnetz gelten. Darunter fallen die wichtigsten Hauptverkehrsstraßen in der EU. In Deutschland zählen dazu unter anderem viele Autobahnen. So wird man, auch wenn die Regelung in Kraft tritt, nicht tatsächlich alle 60 Kilometer sein E-Auto aufladen können. Doch das Ladesäulennetz wächst.

Die neuen Regeln gehen der Welt zufolge auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück. Diese hatte die Pläne im Sommer 2021 als Teil ihres Klimapakets „Fit for 55“ vorgestellt. Damit will man die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken.