Dying Light 2 - Der lang erwartete Horror kommt im Februar

Der erste Teil der Dying Light Reihe hat 2015 Rekorde gebrochen. Dying Light 2 soll nun in seine Fußstapfen treten und Horror-Fans einmal mehr begeistern. Bisher sieht es aus, als könnte es das bei seiner Veröffentlichung im Februar schaffen.

Die Story von Dying Light 2

Im ersten Teil dreht sich die Story ganz um einen Undercover Agenten namens Kyle Crane. Kyle wurde in eine Quarantänezone im Nahen Osten entsandt. Dort sah er sich dann mit einem Zombiebefall konfrontiert. Dying Light 2 stellt nun einen neuen Protagonisten, Aiden Caldwell, vor. Das Szenario soll außerdem nicht im Nahen Osten, sondern in einer europäischen Metropole spielen. Es handelt sich dabei um eine Stadt, welche nur unter dem Namen “The City” bekannt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

In einem neuen Trailer des Spiels können wir noch ein wenig mehr über die Story von Dying Light 2 erfahren. So zeigt er zum Beispiel Aidens Schwester, Mia, welche er als Kind verloren hat. Sie wurde nämlich von einem Mann namens Waltz Herder gekidnappt. Aiden hat es nun auf sich genommen, in die Stadt zu reisen, um Waltz dazu zu bringen, ihm zu sagen, wo seine Schwester sich befindet. Doch natürlich ist das alles nicht ganz so einfach. Waltz möchte den Aufenthaltsort seiner Schwester nämlich nur dann offenbaren, wenn Aiden einen Preis bezahlt. Worum es sich bei diesem Preis genau handelt, ist unklar, doch ist den Spielern bereits bewusst, dass es sich hierbei um nichts Gutes handeln kann.

Ebenso kommt im Trailer der Name von Kyle Crane vor, was viele Fans nostalgisch stimmt. Sie freuen sich, den Namen des beliebten Protagonisten im Trailer zu hören, denn dies betont die Verbundenheit der beiden Spiele.

Was wissen wir bereits über das Spiel?

Neben den Informationen über die Story wissen wir noch einiges mehr. So haben die Entwickler des Spiels beispielsweise bekannt gegeben, dass Dying Light 2 angeblich bis zu 500 Stunden Spielspaß bieten kann. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um die Story; diese lässt sich nämlich in rund 20 Stunden durchspielen. 500 Stunden dauert es allerdings, auch andere Ziele des Spiels zu erreichen und die gesamte Map zu erkunden.

Das Spiel soll außerdem mit exzellenter Grafik und tollem Voice Acting überzeugen. Ob die Synchronisierung der deutschen Version auf dem gleichen Level ist wie das Original, muss sich jedoch noch zeigen. Auf der PlayStation 5 wird es für das Spiel außerdem drei verschiedene Grafikmodi geben, aus welchen Spieler frei wählen können. In einem weiteren Trailer kannst du diese schon jetzt vergleichen. Viele Fans der Reihe reden davon, dass Dying Light 2, so wie sein Vorgänger, bereits jetzt im Rennen für manch eine Auszeichnung sei. Selten ist ein Spiel so heiß erwartet, wie Dying Light 2 Stay Human. Denn noch vor seiner Veröffentlichung hält es den Titel des am meisten zur Wunschliste hinzugefügten Spiels auf Steam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dying Light 2 Stay Human kommt am 4. Februar raus. Es wird auf dem PC, der PS4 und 5, der Nintendo Switch und der Xbox One sowie der Series X/S verfügbar sein. Bereits jetzt kannst du das Spiel vorbestellen oder auf Steam deiner Wunschliste hinzufügen.