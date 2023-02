Düsterer Trend im Straßenverkehr: Jetzt werden drastische Forderungen laut

Insgesamt gab es laut Destatis, dem Statistischem Bundesamt, im Jahr 2022 rund 2,4 Millionen Unfälle in Deutschland. Das waren 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2019 ging die Zahl der Unfälle um 11 Prozent zurück. Bei 2,1 Millionen Unfällen blieb es bei Sachschäden. Die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, stieg jedoch um satte 11 Prozent auf rund 288 000 Unfälle im Vergleich zu 2021. Sie lag damit jedoch noch um 4 Prozent unter dem Niveau von 2019, also vor der Coronapandemie.

Corona ist kaum mehr relevant

Diese beeinflusst laut dem Bundesamt kaum noch die Statistik, jedoch ist die Gesamtfahrleistung laut ersten Schätzungen im Jahr 2022 mit 721 Milliarden Kilometern um 4,5 Prozent gestiegen. Das ist aber 4,7 Prozent unter dem 2019er-Wert.

Das Erschreckende an der Statistik sind aber die Details. Denn in den ersten 11 Monaten 2022 wurden laut Destatis 60 Prozent mehr E-Biker (Pedelec-Fahrer) getötet als im Vorjahreszeitraum. Dazu stieg die Zahl der umgekommenen Fahrradfahrer ohne Hilfsmotor um 14 Prozent. Damit sind vor allem Zweiradfahrende in der Statistik mit den höchsten Steigerungsraten belastet. Die Zahlen der getöteten Autofahrer und Beifahrer stieg um 7, Fußgänger um 11 und Motorradfahrer um lediglich 2 Prozent.

Verkehrsunfälle 2022: Helmpflicht auf allen E-Bikes gefordert

Der ACE fordert wegen der neuen Unfallzahlen und der gestiegenen Verkehrstoten-Zahlen von (E-)Fahrrad-Fahrern jetzt eine Helmpflicht für alle Zweiradfahrer: „Der dramatische Anstieg der auf dem Rad oder Pedelec Verunglückten, ist erschreckend. Ein Schutzhelm kann schwere und mitunter tödliche Kopfverletzungen abmildern oder ganz verhindern.“ So Kerstin Hurek, Leiterin der Abteilung Verkehrspolitik des ACE. Er diene dem eigenen Schutz, deswegen sei die Helmpflicht auf alle Zweiradfahrende auszuweiten, ergänzt sie.

Doch diese Forderung ist nur der Anfang der Liste. „Gleichzeitig muss die Radinfrastruktur in ganz Deutschland signifikant ausgebaut werden. Neben dem Bau und der Instandhaltung von Radwegen, Fahrradstraßen und Radschnellwegen gehört auch die bauliche Trennung von Pkw- und Radverkehr dazu.“ Das erhöhe nicht nur das Sicherheitsempfinden der Radfahrenden, es sorge gleichzeitig für mehr Verkehrssicherheit und senke die Zahl Unfälle unmittelbar.