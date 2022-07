DSL unter 5 Euro im Monat: Dieser Stromanbieter macht's möglich

Maingau DSL ist seit geraumer Zeit in ganz Deutschland als DSL-Anbieter tätig. Der Stromanbieter Maingau Energie wiederum besteht schon seit mehr als 100 Jahren und ist in einigen Orten im Rhein-Main-Gebiet als Grundversorger und über ein Gemeinschaftsunternehmen auch als Stomnetzbetreiber tätig. Das unterscheidet Maingau von Discount-Stromanbietern, die oftmals kein eigenes Netz haben und nur Strom an der Börse einkaufen und weiterverkaufen.

Seine Stromtarife bietet Maingau Energie in nahezu ganz Deutschland an. Bist du Kunde bei Maingau Energie, so kannst du jetzt bei deinem DSL-Anschluss sparen, wenn du ihn ebenfalls über Maingau beziehst. Ob sich das am Ende des Tages auf den letzten Cent rechnet, liegt natürlich daran, welches Angebot dir Maingau Energie für den Stromtarif macht. Da die Gebühren für die Netznutzung und Konzessionen von Region zu Region unterschiedlich sind, lässt sich hier keine allgemeingültige Aussage treffen. Wenig überraschend sind die Tarife jedoch höher als bei reinen Stromdiscountern.

Aktuell gibt es außerdem noch zwei Neukundenaktionen: Du zahlst beim DSL keinen Bereitstellungspreis. Außerdem bekommst du zwei Jahre lang eine zusätzliche Gutschrift von vier Euro im Monat. Beide Aktionen gelten für Bestellungen bis zum 15. August.

15 Prozent Rabatt auf DSL durch Stromvertrag

Bist du bereits Stromkunde oder wirst es, so bekommst du DSL und VDSL so günstig wie nur selten. Ein Anschluss mit 50 Mbit/s kostet in diesem Fall 29,71 Euro monatlich. Das ist weniger als bei jedem anderen bundesweit agierenden Anbieter. Im ersten Jahr deiner Vertragslaufzeit bezahlst du gar nur 8,46 Euro monatlich – zumindest laut Übersicht auf der Webseite. Tatsächlich sind es aber jeweils noch einmal 4 Euro monatlich weniger, sodass du im ersten Jahr 4,46 Euro zahlst, im zweiten Jahr 25,71 Euro. Ähnlich das Bild bei 100 Mbit/s: Der Listenpreis beträgt 33,96 Euro monatlich, im ersten Jahr sind es 8,71 Euro. Und bei 250 Mbit/s zahlst du 39,06 Euro beziehungsweise 9,56 Euro monatlich. Eine Telefonflatrate ist allerdings nicht enthalten.

Diese Preise für Maingau DSL entsprechen einem Rabatt von 15 Prozent gegenüber den normalen Preisen des Anbieters. Den Rabatt bekommst du, solange eine aktive Energiebelieferung durch die Maingau Energie erfolgt. Allerdings: Nach zwei Jahren, dem Ablauf der Erstvertragslaufzeit, gelten auch für dich dann die Preise, die für jedermann auch ohne Stromvertrag gelten. Diese stellen wir dir jetzt vor.

Auch ohne Stromvertrag: DSL-Anschluss extrem günstig

Bist du kein Stromkunde bei Maingau, sind die Konditionen von Maingau DSL dennoch sehr attraktiv – vorwiegend durch den günstigen Preis im ersten Vertragsjahr. Hier zahlst du für 50 Mbit/s 4,95 Euro monatlich (inklusive 4 Euro Abzug), für 100 Mbit/s 10,95 Euro und für 250 Mbit/s mit 11,95 Euro nur einen Euro mehr. Der Listenpreis für alle Kunden beläuft sich auf 34,95 Euro für 50 Mbit/s, 39,95 Euro für 100 Mbit/s und 45,95 Euro für 250 Mbit/s. Auf diese Preise bekommst du aber im zweiten Vertragsjahr auch noch einmal 4 Euro Rabatt. Für einen Anschluss mit 50 Mbit/s zahlst du also ein Jahr lang 4,95 Euro, dann 30,95 Euro für ein Jahr und nach Ablauf der Mindestlaufzeit 34,95 Euro.

Stand: 08.07.2022 DSL 50 DSL 100 DSL 250 Datenrate Downstream 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s Datenrate Upstream 10 MBit/s 40 MBit/s 40 MBit/s Kosten/Monat im 1. Vertragsjahr 9,95 Euro 14,95 Euro 15,95 Euro Kosten/Monat ab 13. Monat 34,95 Euro 39,95 Euro 45,99 Euro Aktionsrabatt zusätzlich zwei Jahre monatlich 4 Euro Gutschrift bis 15.8. zusätzlich zwei Jahre monatlich 4 Euro Gutschrift bis 15.8. zusätzlich zwei Jahre monatlich 4 Euro Gutschrift bis 15.8. Anschlusskosten 49,95 Euro, entfallen bis 15.8. 49,95 Euro, entfallen bis 15.8. 49,95 Euro, entfallen bis 15.8. rechnerische Kosten für zwei Jahre inkl Aktion 17,95 Euro 22,95 Euro 26,95 Euro Zusatzoptionen: Festnetz-Flat 4 Euro

Handy-Flat 9 Euro

Festnetz-Flat Europa 6 Euro Besonderheit 15 Prozent Rabatt auf Grundkosten für Stromkunden 15 Prozent Rabatt auf Grundkosten für Stromkunden 15 Prozent Rabatt auf Grundkosten für Stromkunden hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Rechnest du dir die durchschnittlichen Kosten zusammen mit den beiden Neukunden-Aktionen aus, kommst du auf wirklich gute Preise. Du kannst – auch ohne Stromkunde zu sein – schon für 17,95 Euro monatlich auf zwei Jahre gesehen einen 50 Mbit/s Anschluss bekommen. Und auch ein Anschluss mit 250 Mbit/s kostet rechnerisch nur 26,95 Euro monatlich innerhalb der ersten zwei Jahre. Auch dieser Preis ist unerreichbar im Markt. Und mit einem Stromvertrag sparst du weitere 15 Prozent.

