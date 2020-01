Seit vergangenem Freitag läuft das Dschungelcamp jeden Tag ab 22:15 Uhr auf RTL. Am Samstag, den 25. Januar folgt dann ebenfalls um 22:15 Uhr das Finale der diesjährigen Staffel. Hier haben drei der mehr oder weniger bekannten Promis die Chance, sich den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin zu sichern.

Auch ohne Fernsehanschluss live zuschauen

Möchtest du auch ohne Fernsehanschluss live zusehen und für die Kandidaten voten, solltest du den Dienst Zattoo einmal genauer ansehen. Dieser macht es möglich, RTL auch ohne Fernsehanschluss zu sehen. Mit Zattoo kannst du 42 Fernsehsender (unter anderem auch RTL) in Full-HD schauen und 41 weitere Sender in HD. Dabei spielt es keine Rolle auf welchem Gerät du schauen möchtest. Zattoo unterstützt neben Smartphones, Tablets und Computern auch zahlreiche Fernseher von Panasonic, Sony und Samsung, den Fire TV Stick, das Apple TV sowie die Xbox One und einige weitere Geräte.

Alle Dschungelcamp-Folgen kostenlos streamen

Dank des kostenlosen Probemonats von Zattoo kannst du den Dienst 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Genug also, um das komplette Dschungelcamp bis zum Finale kostenlos anzusehen. In dieser Zeit kannst du dich von Zattoo überzeugen lassen und entscheiden, ob dir der Dienst gefällt. Auch nach dem Dschungelcamp kann sich Zattoo lohnen: Der Dienst ermöglicht dir EU-weites Streaming aller deutschen Fernsehsender. Perfekt also, um beispielsweise die EM 2020 im Park, bei Freunden oder im Sommerurlaub sehen zu können. Dank Telekom Stream-On und Vodafone Pass wird dir Zattoo dabei EU-weit nicht einmal auf dein Datenvolumen angerechnet.

Probemonat starten und Fernseher gewinnen

Derzeit hat Zattoo ein spannendes Angebot für alle Neukunden. Wenn du im Januar ein kostenfreies Probe-Abo für Zattoo Ultimate abschließt, hast du die Chance einen 58 Zoll 4K Smart-TV von Panasonic zu gewinnen. Alles was du dafür machen musst, ist einen kostenfreien Probemonat für Zattoo Ultimate zu starten.

Pause-Funktion und mehr

Zu spät eingeschaltet? Auch das ist mit Zattoo kein Problem. Dank Restart-Funktion kannst du einfach zum Anfang der Sendung springen, falls du mal ein paar Minuten zu spät dran bist. Eine Pause-Funktion und die Möglichkeit bis zu 100 Sendungen aufzunehmen bietet Zattoo ebenfalls. Dein Zattoo Ultimate Abo kannst du dabei sogar mit bis zu drei weiteren Familienmitgliedern teilen und parallel benutzen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.