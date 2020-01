Dschungelcamp: Das sind die bisherigen Dschungelkönige

Seit vierzehn Jahren können Fans Stars und Sternchen live bei „Dschungelcamp – Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ dabei zusehen, wie sie sich in unzähligen Prüfungen abrackern. Im Januar 2004 strahlte RTL die erste Staffel des Dschungelcamps aus – damals mit Stars wie Daniel Küblböck, Werner Böhm und Susan Stahnke. In diesem Jahr gab es sogar direkt zwei Staffeln: Die erste strahlte RTL im Januar aus, die zweite im Oktober und November 2004.

Danach pausierte das Dschungelcamp für insgesamt vier Jahre. Seit 2008 ist die Sendung allerdings fast jährlich zu sehen – mit Ausnahme von 2010. In diesem Jahr setzte die Sendung aus, da vor der Ausstrahlung zu wenige Werbebuchungen bei RTL eingingen.

Doch weißt du noch, wer zum Dschungelkönig in all den Jahren gekrönt wurde? Wir reisen mit dir durch die Zeit.

Dschungelcamp: Diese Stars setzten die Krone auf

Als einzigen Fels in der Brandung kann man in all den Jahren Dschungelcamp wohl Moderatorin Sonja Zietlow bezeichnen. Die Bonnerin moderiert die Sendung vom ersten Tag an. Stand ihr in den ersten sechs Staffeln noch Kollege Dirk Bach zur Seite, reist nach dessen Tod seit 2012 Daniel Hartwich mit nach Australien.

Die Dschungelkönige und teilnehmenden Dschungelcamp-Promis wechseln hingegen jedes Jahr. Als erster Gewinner der Sendung ging 2004 Costa Cordalis in die Geschichtsbücher ein. Der Schlagersänger setzte sich sowohl gegen die Kabarettistin Lisa Fitz und DSDS-Teilnehmer Daniel Küblböck durch. Noch im selben Jahr veranstaltete RTL die zweite Staffel des Dschungelcamps.

Folgende Stars gewannen den Titel des Dschungelkönigs:

1. Staffel, Januar 2014: Schlagersänger Costa Cordalis

2. Staffel, Oktober-November 2004: Schauspielerin und Autorin Désirée Nick

3. Staffel, Januar 2008: Sänger Ross Anthony

4. Staffel, Januar 2009: Schauspielerin Ingrid van Bergen

5. Staffel, Januar 2011: Fernsehmoderator Peer Kusmagk

6. Staffel, Januar 2012: Model Brigitte Nielson

7. Staffel, Januar 2013: DSDS-Kandidat Joey Heindle

8. Staffel, Januar-Februar 2014: „Der Bachelor“-Kandidatin Melanie Müller

9. Staffel, Januar 2015: Schauspielerin Maren Gilzer

10. Staffel, Januar 2016: DSDS-Dauerkandidat Menderes Bagci

11. Staffel, Januar 2017: Sänger Marc Terenzi

12. Staffel Januar 2018: Reality-Sternchen Jenny Frankhauser

13. Staffel, Januar 2019: TV-Sternchen Evelyn Burdecki

Übrigens: Die achte Staffel im Jahr 2014 war mit durchschnittlich fast 8 Millionen Zuschauern die Quotenstärkste Staffel des Dschungelcamps. Am wenigsten schauten hingegen 2008 Ross Anthony dabei zu, wie er die Krone gewann. In den rund zwei Wochen schalteten durchschnittlich nur 4,85 Millionen Zuschauer ein.