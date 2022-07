Dschungelcamp 2023: Das ist der Neue an Sonja Zietlows Seite

Sie sind das Moderatorenpaar schlechthin: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Seit dem frühen Tod von Dirk Bach im Jahr 2012 sind Zietlow und Hartwich für die Moderation vom Dschungelcamp bekannt und aus der Show nicht wegzudenken. Doch nach der Staffel in diesem Jahr war für Hartwich Schluss. Die Frage ist: Wer wird sein Nachfolger?

Dschungelcamp 2023: Das ist Hartwichs Nachfolger

Lange war unklar, wer in der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ an der Seite von Sonja Zietlow zu sehen sein wird. Jetzt lüftet RTL das Geheimnis, bei dem es sich um keinen Unbekannten handelt. Jan Köppen ist der Name der Stunde und zieht somit 2023 ebenfalls ins Dschungelcamp – zumindest auf die sichere Seite der Show. „Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!“, meint Köppen gegenüber RTL.

Köppen wurde durch Moderationsposten beim Musiksender Viva bekannt. Mittlerweile ist der 39-Jährige in vielen Sendungen zu sehen, unter anderem bei „Let‘s Dance“, „Ninja Warrior Germany“ oder auch beim „RTL Turmspringen“ gemeinsam mit Laura Wontora und Frank Buschmann.

IBES 2023: Noch wenig Details bekannt

Zur 16. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ ist bislang nur wenig bekannt. Das ist wenig überraschend, starten die neuen Folgen erst 2023. Ein genaues Startdatum liegt bislang ebenfalls noch im Dunkeln, man kann allerdings davon ausgehen, dass die Show im Januar 2023 ausgestrahlt wird.

Welche Stars und Sternchen in das Dschungelcamp einziehen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Als Gewinner aus dem Dschungelcamp 2022 ging Filip Pavlovic hervor. Der Reality-TV-Star war unter anderem auch in „Die Bachelorette“ und „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ zu sehen.

Wurde die Staffel in diesem Jahr 2022 in Südafrika abgedreht, soll die kommende erneut in Australien stattfinden.