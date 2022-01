IBES 2022: Diese Stars und Sternchen ziehen offiziell ins Dschungelcamp

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die langjährigen Moderatoren des Dschungelcamps, pfeifen ihre Rekruten zurück in den Dschungel. Wie in jedem Jahr kommen dabei immer neue Stars und Sternchen des deutsche Schickeria zusammen. Neben Modedesigner Harald Glööckler, der als erster Kandidat feststand, stehen jetzt auch die weiteren Mitstreiter fest.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“: Das sind die Kandidaten für 2022

Auch Erfolgssendungen wie dem Dschungelcamp machte das Corona-Virus im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. 2022 soll das Comeback groß gefeiert und der nächste Dschungelkönig gekrönt werden. RTL gab kurz vor dem Start der neuen Staffel nun die offizielle Kandidatenliste heraus. Bereits vorher bekannte Anwärter waren der Modedesigner Harald Glööckler sowie auch Filip Pavlović („Die Bachelorette“) und Lucas Cordalis (Sohn von Costa Cordalis).

Zu deren Mitstreitern gehören 2022 nun auch das Model Janina Youssefian, die Reality-TV-Stars Manuel Flickinger („Prince Charming“) und Linda Nobat („Der Bachlor“) sowie der GZSZ-Star Eric Stehfest. Zu dem Kakerlaken-Spektakel gesellen sich außerdem zwei bekanntere Schauspielerinnen: Anouschka Renzi – etwa bekannt aus „Ein Fall für zwei“ – und „Manta, Manta“-Darstellerin Tina Ruland.

Komplettiert wird die Runde von Christin Okpara, die aus Sendungen wie „Couple Challenge“ oder „Are You The One?“ bekannt ist. Ihr spricht man schon jetzt die Rolle der Querulantin zu, die das Gelage ordentlich aufmischt. Auch Bodyguard-Legende Peter Althof und Reality-Sternchen Tara Tabitha stehen im Dschungel bereit.

V.o.l.: Eric Stehfest, Linda Nobat, Janina Youssefian, Filip Pavlovi_, Christin Okpara, Lucas Cordalis, Tara Tabitha, Peter Althof, Harald Glööckler, Anouschka Renzi, Manuel Flickinger und Tina Ruland.

So bereiten sich die Stars auf IBES vor

Gibt es eine Taktik, wie man sich als Kandidat am besten auf die Dschungelprüfungen vorbereiten kann? Wie es scheint, verfolgt hier jeder seine eigene Strategie. Während Janina bereits seit zwei Monaten auf Zucker und Gewürze verzichtet, hat Tara sich laut eigener Aussage ein wenig Speck für die Show angefuttert. Eric lässt indes Kaffee stehen und macht stattdessen lieber Sport. Filip analysiert hingegen die Dschungelshow aus dem vergangenen Jahr als Training für 2022. Als einzige lässt sich Linda überraschen und geht ohne Vorgedanken in den Dschungel.

Brenzlig wird es hingegen vor allem dann, wenn die Stars unter Druck geraten. Wie können sie die stressigen Prüfungen kompensieren? Lucas ist sich sicher, dass seine guten Nerven viel aushalten. Das wird auf den Prüfstand von gleich mehreren Kandidaten gestellt, denn sowohl Anouschka als auch Manuel sagen schon jetzt, dass sie anderen potenziell auf die Nerven fallen könnten. Ausgerechnet Christin ist hingegen davon überzeugt, immer zielstrebig zu sein und keine Rolle zu spielen. Harald kämmt im Zweifelsfall einfach seine Haare ins Gesicht, und Peter springt im Streit als selbst ernannter Gerechtigkeitsfanatiker einfach dazwischen und schlichtet.

Dschungelcamp: Das sind die Infos zur Show

Normalerweise reist RTL mit Sack und Pack in den australischen Dschungel. Doch aufgrund der Pandemie kann die Show auch 2022 nicht auf dem roten Kontinent gedreht werden. Stattdessen weicht man nach Südafrika aus, wo Feuerprüfungen und Insekten-Wettessen im Swadini Nationalpark am Blyde River Canyon stattfinden. Neben Zietlow und Hartwich soll außerdem auch Dr. Bob wieder mit an Bord sein.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist, wie üblich, im Januar bei RTL zu sehen. Start der neuen Staffel ist am Freitag, den 21. Januar um 21:30 Uhr. Das Finale erfolgt zwei Wochen später am 5. Februar um 22:15 Uhr.