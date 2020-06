In einem Interview mit den Kollegen des Medienmagazins DWDL verwies Graf darauf, dass das Camp im australischen Dschungel von ITV Studios gebaut wurde. Auftraggeber dafür sei der britische TV-Sender ITV. Die Briten produzieren ihr Dschungelcamp in der Regel im Herbst. Titel der Sendung dort: „I’m a celebrity – Get me out of here“. Auch wenn in Deutschland die meisten Zuschauer vom Dschungelcamp oder IBES sprechen, ist der deutsche Titel nahezu identisch: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“.

Nun steht aber aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht fest, ob die Briten ihr Dschungelcamp in diesem Jahr produzieren werden. Das hat Folgen für RTL. Denn RTL nutzt das Camp von ITV Studios quasi als Nachmieter. Und nicht nur das: Auch die Spiele und somit die Requisiten übernimmt RTL. Zudem übernehmen die ITV Studios auch Teile der Produktion selbst.

Synergie mit UK trägt das aufwändige Projekt

Gerade wird deutlich, was ein Ausfall vom Dschungelcamp in Großbritannien für RTL bedeuten würde: „Nur in dieser intensiven Synergie hat das Projekt bislang geklappt. Damit hängen wir schon an der Entscheidung von ITV in Großbritannien, im Herbst „I’m a celebrity – Get me out of here“ zu produzieren.“ Würde man sich in Großbritannien in diesem Jahr gegen die Sendung entscheiden, „hätten wir eine echte Challenge“.

Im Klartext kann man die eher zurückhaltende Äußerung des RTL-Chefs aber sicherlich so interpretieren: Eine alleinige Produktion des Dschungelcamps ohne die Kostenteilung und Synergie-Effekte mit ITV wäre für RTL nicht wirtschaftlich. Das ist insofern bemerkenswert, da die Sendung die besten Einschaltquoten für RTL einfährt. Entsprechend hoch sind auch die Werbepreise.

Somit ist offenbar komplett offen, ob es 2021 aus dem RTL Dschungelcamp wirklich wieder den Urschrei von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gibt: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“