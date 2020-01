Geburtstag: 11. November 1970 (49 Jahre)

Sternzeichen: Skorpion

geschätzte Gage: 75.000 Euro

Luxusartikel: Kajal und Lippenpflege

Nach rund 29 Jahren hat sich Claudia Norberg (49) vor Kurzem vom Schlagersänger Michael Wendler getrennt. Nun ist es für sie an der Zeit, ein neues Kapitel zu beginnen. Und genau das will sie im Dschungelcamp machen – nicht als Ex vom Wendler, sondern als eigenständige Person. Vor dem Dschungelcamp hat Claudia einen gewissen Respekt. Besonders das Tauchen im Wasser ist nicht gerade ihre Stärke. Zeitgleich hat sie jedoch auch hohe Erwartungen an die kommende Zeit. „Ich bin Single und auf der Suche nach einem neuen Lebenspartner. Vielleicht ist der Dschungel der richtige Ort, um den richtigen Partner zu finden“, verrät Claudia gegenüber RTL.