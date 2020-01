Geburtstag: 10. November 1988

Sternzeichen: Skorpion

geschätzte Gage: 30.000 bis 60.000 Euro

Luxusartikel: Talisman und Kissen

Marco Cerullo hat in der vergangenen Staffel von „Bachelor in Paradise“ die Frau seines Lebens gefunden. Der gelernte Fahrzeuglackierer wurde 2017 zum „Mister Rheinland-Pfalz“ gewählt und tritt seitdem in diversen Shows auf. In der Fernsehserie „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ spielte er 2018/19 die Hauptrolle. Marco Cerullo möchte ins Dschungelcamp wegen der Challenge. Besondere Angst hat der 31-Jährige vor Höhe.