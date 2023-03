Dreame erfindet den Föhn neu: Hair Glory jetzt erhältlich (+ Gewinnspiel)

Die Aufgabe eines Föhns ist klar. Er soll das Haar nach dem Waschen trocknen und das möglichst schnell und ohne Beschädigungen am Haar. Was in der Theorie einfach klingt, erfordert in der Praxis ein Zusammenspiel vieler Faktoren, die einen guten Föhn von einem schlechten unterscheiden. Nun betritt Dreame den Markt der Haartrockner und zeigt mit dem Hair Glory, wie es richtig geht. Dabei setzt das Unternehmen geschickt auf den Einsatz von Hochleistungsmotoren, gepaart mit überzeugender Temperatur-Sensorik. Seit dem 20. März kannst du das Modell für 129 Euro erwerben. Damit ist es deutlich günstiger als andere Premium-Haarstyler auf dem Markt.

Hair Glory – der Föhn, der neue Maßstäbe setzt

Das Unternehmen Dreame erachtet es als die eigene Mission, die Lebensqualität von Verbrauchern weltweit zu verbessern. Dieses ehrgeizige Ziel zeigt sich immer wieder in neuen Innovationen, die nicht nur in Dreames Saugroboter einfließen, sondern auch in anderen Produkten Verwendung finden. Daher verwundert es nicht, dass Dreame mit dem Hair Glory über die Anwendung eines klassischen Föhns hinausgeht.

Das Modell ist somit nicht nur darauf ausgelegt, das Haar der Nutzer zu trocknen, sondern ebenso zu pflegen. Möglich wird das durch eine vollständige negative Entladung während des Föhnvorganges mithilfe einer hohen Anionen-Konzentration. Dank dieser negativen Ionen schließt sich die äußerste Schuppenschicht der Haare, wodurch das Haar selbst seine Feuchtigkeit behält, obwohl überschüssige Feuchtigkeit verdampft. Dadurch riskieren Anwender keine Beschädigungen in der Haarstruktur durch die Hitzeeinwirkung, wie es bei klassischen Haartrocknern passieren kann. Der Hair Glory besitzt eine Konzentration von 300 Millionen Anionen/cm³ – rund 30-mal mehr als vergleichbare Modelle dieser Kategorie.

Dank innovativer Technologie trocknet und pflegt der Föhn dein Haar gleichzeitig

Der Hochleistungsmotor des Hair Glorys läuft mit 110.000 Umdrehungen pro Minute, um eine schnelle Trocknung der Haare zu gewährleisten. Dadurch beeindruckt er mit einer Luftstromgeschwindigkeit von 70 m/s und bewegt eine Luftmenge von 55 m³/h. Durch den schnellen Austausch der Luft gelingt das Trocknen innerhalb kürzester Zeit: Dreame spricht von einer Trocknung innerhalb von 40 Sekunden bei kurzen Haaren. Schulterlanges Haar soll nach zwei Minuten getrocknet sein. Auch die bei langen Haaren angesetzte Dauer von drei bis vier Minuten kann sich sehen lassen. Abhängig vom Ort der Anwendung und der Haarstruktur des Benutzers kann es zu Abweichungen der Trocknungsdauer kommen. Besitzer von besonders dicken und langen Haaren sollten mit einer Zeit von mehr als vier Minuten rechnen. Die Zeitersparnis gegenüber anderen Haartrocknern sollte sich dennoch bemerkbar machen.

Sichere Haartrocknung mit variablen Temperatureinstellungen

Der Hair Glory ermöglicht es dir, aus vier unterschiedlichen Temperaturstufen zu wählen. Die Kaltstufe eignet sich dabei nicht nur für eine Haartrocknung im Sommer, sondern kann ebenso zur Fixierung eines Looks genutzt werden. Die Trocknung mit niedriger Temperaturstufe hält konstante 57 Grad Celsius, was sich besonders für hitzeempfindliche Menschen eignet. Für eine besonders schnelle Trocknung empfiehlt sich die Nutzung der hohen Temperatureinstellung. Dadurch kannst du viel Zeit beim Föhnen deiner Haare einsparen, ohne den Zustand der Haarstruktur zu gefährden.

Die vierte Temperatureinstellung stellt einen ausgeklügelten Heiß-Kalt-Zyklus dar. Dieser ist perfekt geeignet, um einen langanhaltenden Locken-Look zu zaubern. Neben den unterschiedlichen Temperatureinstellungen kannst du auch den Luftstrom in zwei Stufen regulieren. Der Hair Glory verfügt über eine intelligente Temperaturerkennung dank eines integrierten NTC-Thermistors. Dieser Heißleiter prüft und optimiert zusammen mit dem integrierten Mikroprozessor die Temperatur rund 100-mal pro Sekunde. Dadurch kann diese nicht nur ideal gehalten werden, das Gerät kann auch in Echtzeit auf ansteigende Temperaturen reagieren. Ein integrierter Überhitzungsschutz sorgt für eine automatische Abschaltung, wenn das Gerät heiß zu laufen droht.

Der Dreame Hair Glory passt perfekt in jedes Gepäck

Hair Glory im Einsatz – leise und kompakt

Im Vergleich zu anderen Haartrocknern erreicht der Hair Glory nur eine Lautstärke von 76 dB dank einer doppellagigen Kunststoffisolierung im Griff. Diese dämpft die Motorengeräusche, sodass trotz der hohen Leistung kein großer Lärm erzeugt wird. Dank seines geringen Gewichts von 345 Gramm und eines kompakten Hauptzylinders von 82 mm kannst du den Dreame Hair Glory problemlos im Reisegepäck mit dir führen. Er lässt sich somit nicht nur zu Hause gut einsetzen, sondern begleitet dich überall hin, wo du ihn benötigst. Dabei setzt der Hersteller neben dem geringen Gewicht und der schicken Optik auch auf eine hochwertige Haptik, damit das Modell angenehm in deiner Hand liegt.

