Doppeltes Datenvolumen im Vodafone-Netz – und das fast ein Jahr lang

Mobilfunk zu niedrigen Preisen. Das bietet auch der Discounter Lidl mit seiner Marke Lidl Connect seit einigen Jahren an. Mittlerweile feiert Lidl Connect siebenjähriges Bestehen, zu dessen Anlass der Discounter eine neue Aktion startet. Schon vorab: Die beinhaltet vor allem mehr Datenvolumen, mit dem du im Netz unterwegs sein kannst.

Zum Geburtstag verschenkt Lidl Connect mehr Datenvolumen – konkret doppelt so viel, wie bislang. Das gilt allerdings nicht für alle verfügbaren Tarife, sondern nur für die Tarifoption Lidl Connect Smart S. Passend zur Geburtstagszahl können Kunden sich insgesamt siebenmal doppeltes Datenvolumen sichern. Wie geht das?

Buchst du den Aktionstarif, bekommst du in den ersten sieben Abrechnungszeiträumen das doppelte Datenvolumen automatisch. In Connect Smart S sind regulär 3 GB Datenvolumen pro Monat mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s enthalten, sodass sich das Inklusivvolumen im Aktionszeitraum auf 6 GB erhöht. Die Abrechnung erfolgt alle vier Wochen, sodass du prinzipiell sieben Monate lang von der Aktion profitieren kannst. Ab dem achten Abrechnungszeitraum reduziert sich das Datenvolumen wieder auf 3 GB im Monat. Daneben bietet der Lidl Connect-Tarif außerdem eine Sprach- und Text-Flatrate in alle deutschen Netze.

Am Preis ändert sich durch die Jubiläumsaktion jedoch nichts: Pro vier Wochen verlangt Lidl Connect 7,99 Euro. Für diesen Preis funkst du allerdings im Vodafone-Netz, mit dem die Lidl Connect-Tarife arbeiten.

So profitierst du von der Geburtstagsaktion

Die Aktion gilt vom 1. bis einschließlich zum 31. Oktober. Entscheidest du dich innerhalb dieses Monats für Lidl Connect Smart S und aktivierst deine SIM-Karte, bekommst du das doppelte Datenvolumen automatisch. Bis es aktiviert ist, können laut dem Discounter allerdings bis zu 48 Stunden vergehen.

Wichtig zu wissen ist, dass die Aktion nicht für Bestands-, sondern nur für Neukunden gilt. Neukunden benötigen neben dem Tarif auch ein Lidl Connect Starterpaket, mit dem du 10 Euro Startguthaben nach Aktivierung bekommst. Außerdem musst du sicherstellen, dass die Gebühr von deinem Prepaid-Guthaben an jedem Abrechnungszeitraum automatisch abgebucht werden kann. Kann die Grundgebühr nicht abgebucht werden, endet der Aktionstarif respektive das doppelte Datenvolumen damit.