DKB Störung: Banking-Probleme flammen erneut auf

Keine Chance, auf dein Online-Banking bei der DKB zuzugreifen und endlich diese eine Überweisung zu tätigen? Ist die DKB-Seite down? Dann liegt eine Störung bei der Bank vor. Bereits zum dritten Mal in dieser Woche hat die DKB mit Störungen zu kämpfen.

DKB-Störung hält Kunden weiterhin in Atem

Am Nachmittag des 9. Januar melden Kunden der Deutschen Kreditbank erneut Probleme. Der Störungsmelder auf der Webseite allestoerungen.de schnell erneut in die Höhe und zeigt verstärkt Probleme an. Betroffen sind Kunden in ganz Deutschland.

Wie schon am Anfang der zweiten Januarwoche ist primär das Online-Banking problembehaftet. DKB-Kunden können sich weder einloggen, noch Aktionen vornehmen. Auch die Webseite der Bank ist weiten Teilen erneut nicht erreichbar.

Via Twitter bestätigt die DKB den massiven Ausfall erneut. Auch auf Nachfrage der Kunden werden Gründe für die andauernde Störung nicht genannt. Ob die heute andauernden Probleme mit dem kürzlichen Angriff zusammenhängen, ist nicht klar, jedoch zumindest mittelbar wahrscheinlich.

Wir bedauern, dass ihr erneut teilweise nicht auf das Banking zugreifen könnt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. @DKB_Support #DKB — DKB - Das kann Bank (@DKB_de) January 9, 2020

Wenn du auch von der Störung betroffen bist, kannst du dich an den DKB-Kundenservice wenden. Diesen erreichst du entweder über die offizielle Support-Seite der DKB oder aber über den Twitter-Account @DKB_Support.

DKB: Angreifer legten Bank lahm

Am 7. Januar wurde die DKB durch einen massiven Angriff behindert. Gab die DKB zunächst technische Probleme als Grund für die Störung an, hieß es später: Die Probleme kamen durch einen Angriff von außen.

1/4 Der Server-Dienstleister der DKB wurde am 07.01.2020 einem Angriff durch Dritte ausgesetzt, der die Verfügbarkeit unserer Webseite sowie einige unserer Dienste beeinträchtigt. Es gibt aktuell kein Anzeichen für einen Datenabgriff. — DKB - Das kann Bank (@DKB_de) January 8, 2020

Anlass zur Vermutung, dass die Angreifer Daten von DKB-Kunden abgegriffen haben, gibt es nicht, heißt es. Man habe die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt und arbeite mit den zuständigen Behörden zusammen. „Alle von dir bereits veranlassten Zahlungen wie Daueraufträge, Lastschriften oder Terminüberweisungen werden weiterhin ausgeführt. Auch Giro- und Kreditkarten können wie gewohnt eingesetzt werden“, ließ die DKB auf Twitter verlauten.