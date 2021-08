DKB: Kunden bekommen neue App geschenkt und sind stinksauer

Die App der DKB gehört zwar zu den meistgenutzten Banking-Apps in Deutschland. Gleichzeitig ist sie aber ziemlich angestaubt. Beim Design hinkt die App der DKB weit hinter der Konkurrenz von ING oder Commerzbank hinterher. Und auch nutzerfreundlich ist sie nicht gerade. Zwar gibt es reichlich Funktionen. Sie sind aber eine einfache Kopie des Online-Bankings auf der mobilen Website. Auf dem Smartphone leidet dadurch die Bedienbarkeit. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Das sind die neuen Funktionen

Die DKB hat ihre App neu aufgelegt. Du kannst sie ab sofort im Play Store oder im Apple App Store fürs iPhone herunterladen. Wichtig zu wissen: Die alte App gibt es nach wie vor. Wer die neue Anwendung der DKB nutzen will, muss eine zweite App herunterladen. Ein Update auf die bisherige Anwendung ist nicht vorgesehen.

→ EC-Karte sperren: Viele machen diesen Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest

Zu den verbesserten Features gehören die Card-Control-Funktionen. Hier können Kunden auch in der alten Version schon Karten schnell und auf Wunsch nur vorübergehend sperren. Zudem kann der Kunde festlegen, in welchen Ländern Bargeldabhebungen möglich sein sollen. Überweisungen will die DKB mit der neuen App zudem noch einfacher machen, als es bislang der Fall ist. Hier könnte die zusätzliche TAN2Go-App, die man benötigt, um eine Überweisung zu tätigen, verschwinden. In der App der ING etwa genügt der Scan des Fingerabdrucks, um eine Überweisung zu bestätigen.

Kunden der DKB toben

Die neue App kommt bei den Nutzern und DKB-Kunden überhaupt nicht gut an. Im Play Store hagelt es Kritik. Ein Nutzer nennt die neue App ein „Typisches IT-Projekt ohne Weitsicht“. Er bemängelt, dass statt dem Design der bisher zugrundeliegenden Webseite anzupassen eine native App entwickelt wurde. „Die hundertfach höheren Kosten und Folgekosten trägt letztlich der Kunde“, ist er sich sicher. „Immerhin können sich die Manager gratulieren und das Marketing hat gute Argumente für Preiserhöhungen der DKB.“

→ Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen kaufen: So einfach ist es

Darüber hinaus vermissen viele Nutzer Funktionen. „Optisch deutlich besser als der Vorgänger. Funktionsumfang noch zu begrenzt“, so eine der Meinungen, die alle in die gleiche Kerbe schlagen. So sei das Design nun zwar besser, der Funktionsumfang aber zu gering. „Sinnlose Neuentwicklung! Der Funktionsumfang war in der alten App vielleicht nicht schön gestaltet, aber es war alles drin, was die DKB anbietet“, lauter eine andere Bewertung.

DKB will Funktionsumfang erweitern

Der DKB ist das durchaus bewusst. Die neue App der Direktbank ist in ihrer Grundversion gezielt einfach gehalten und verfügt nur wenige Funktionen. „Wir haben durch unsere eigene Research Unit festgestellt, dass Kunden immer die gleichen Funktionen benutzen, diese müssen pointiert sein“, sagte Joschka Friedag, Leiter der DKB Banking Plattform, dem Business Insider. Wie die Rezensionen zeigen, lag die Research Unit aber wohl falsch – zumindest teilweise. Allerdings verspricht man auch, dass man seinen Kunden bei Bedarf weitere Funktionen freischalten wolle.

„Diese App ist neu und startet mit einem reduzierten Funktionsumfang gegenüber dem Webbanking. Zusammen mit euch entwickeln wir sie ständig weiter. Darum bieten wir in einer Übergangsphase die DKB-Banking-App parallel an, mit der du auch deine Depots und Finanzierungen managen kannst“, erklärt die DKB.