DKB: Kostenlose Visa-Kreditkarte & Girocard vor dem Aus

Mit blumigen Worten macht die DKB ihren Kunden seit heute über eine Mitteilung im Online-Postfach ein „Vertragsangebot“ zur neuen Visa Debitkarte. Die neue Karte „vereint in ihren Funktionen das, was Girokarte und DKB-VISA-Card bisher zusammen können. Statt zwei Karten brauchen Sie im Alltag nur noch eine.“ Man biete den Kunden daher die Visa Debitkarte an und schicke diese allen Kunden im ersten Halbjahr 2022 unaufgefordert zu. Das Angebot könne der Kunde annehmen, indem er die Karte aktiviert und eine Wunsch-PIN vergibt.

Was aber aus diesem „Vertragsangebot“ nicht hervorgeht und nur auf der Webseite der DKB im FAQ-Bereich zu lesen ist: Nimmst du das Angebot nicht an, wird deine bisherige Kreditkarte automatisch kostenpflichtig. Stolze 2,49 Euro pro Monat (29,88 Euro pro Jahr) soll dich die Visa-Kreditkarte künftig kosten, wenn du sie weiterhin nutzen willst. Das ist beispielsweise bei einigen Mietwagenfirmen notwendig, wenn du eine Sicherheit hinterlegen musst. Außerdem werden dir alle Zahlungen mit einer Debitcard sofort vom Konto abgezogen, du kannst also nicht mehr mit dem eingeräumten Kreditrahmen jonglieren. Für deine Entscheidung hast du zehn Wochen Zeit, nachdem die neuen Karten bei dir angekommen sind.

DKB: Girocard nur noch bis 9. November kostenlos

Auch bei der Girocard wird es Änderungen geben – hier allerdings nur für Neukunden. Sie soll 99 Cent monatlich kosten. Bestandskunden können die Karte behalten. Sie ist erforderlich, wenn Geschäfte mit „Nur EC-Zahlung“ werben. Weiteres Beispiel: Die Berliner Bürgerämter akzeptieren ausschließlich die Girocard. Selbst mit Bargeld kannst du hier nicht bezahlen. Bei einer Kontoeröffnung bis zum 9. November bleibt die Girocard kostenlos.

Mit der Debitcard der DKB soll es auch weiterhin für Aktivkunden möglich sein, kostenlos im Ausland Bargeld abzuheben. Auch Zahlungen im Ausland seien weiterhin kostenlos, wenn du Aktivkunde bist. Wenn du das nicht bist, fallen 2,2 Prozent Provision an, wenn du nicht in Euro zahlst.

Da die DKB etwa 4,8 Millionen Kunden zählt, wird die Ausgabe der neuen Karten einige Monate dauern. Nach Angaben der Bank erfolgt der Versand zwischen Januar und Mai 2022, jeder Kunde wird vor dem Versand noch einmal per Mail benachrichtigt.

