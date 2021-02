DKB führt neue Gebühr ein – auch für Bestandskunden

Zunächst einmal hatte die DKB – die Abkürzung steht für Deutsche Kreditbank – eine neue Gebühr eingeführt, die nur Neukunden betrifft: das Verwahrentgelt. Dieses Verwahrentgelt sollte ohnehin nur wenige Kunden betreffen. Denn erst, wenn du mehr als 100.000 Euro bei der Bank auf den Konten liegen hast, sollten die Strafzinsen gelten. 0,5 % p.a. will die DKB dir für jene Beträge jenseits der 100.000 Euro in Rechnung stellen. Das gilt übrigens auch für die Aktivkunden, die als aktive Kunden der DKB sonst viele Preisvorteile haben.

Bargeld einzahlen kostet künftig

Jetzt kommt eine neue Gebühr hinzu, die aber jeden Kunden der DKB treffen könnte. Es geht dabei um die Bargeld-Einzahlung. Diese hatte die DKB bislang kostenlos ermöglicht. Damit wird ab 1. April Schluss sein. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Preis- und Leistungsverzeichnis hervor.

Bislang können alle Kunden ihr Bargeld an den (wenigen) Geldautomaten der DKB einzahlen. Das geht vollautomatisch und das Geld ist direkt auf dem Konto verbucht. Doch ab April will die DKB sich diesen Vorgang bezahlen lassen. Die Kosten für die Einzahlung von Bargeld am Automaten der DKB werden demnach mindestens 2,50 Euro betragen. Die Obergrenze liegt bei 15 Euro. Welchen Betrag du tatsächlich bezahlen musst, ist aber abhängig von dem Betrag, den du einzahlst: Die Provision beträgt 1,5 Prozent. In der Praxis heißt das: Eine Einzahlung von 100 Euro kostet dich den Mindestbetrag von 2,50 Euro. Bei 500 Euro zahlst du 7,50 Euro und ab 1.000 Euro fällt der Maximalbetrag von 15 Euro an.

Die neue Bargeld-Gebühr wird für jeden DKB-Kunden gelten. Kompatible Geldautomaten hat die DKB in einer Liste zusammengestellt. Übrigens: Eine Ausnahme von den Gebühren gibt es. „Soweit das Girokonto, auf dem der eingezahlte Betrag gutgeschrieben werden soll, zum Zeitpunkt der Einzahlung einen Sollsaldo aufweist und mit dem Einzahlungsbetrag somit ein Darlehen zurückgezahlt wird, beträgt das Entgelt unabhängig vom Einzahlungsbetrag 2,50 EUR“, heißt es im Kleingedruckten der Preisliste.

Tipp: Über den Kooperationspartner Barzahlen.de ist es möglich, Bargeld in vielen Supermärkten und Drogerien einzuzahlen. Hier beträgt die Provision generell 1,5 Prozent – ohne Unter- oder Obergrenze.

DKB-Zinsen auf Tagesgeld fallen weg

Weitere Gebühren, die sich zum 1. April ändern werden, betreffen das Einreichen von Schecks sowie sogenannte beleghafte Überweisungen, also Überweisungen auf Papier. Die Kosten liegen bei 2,95 Euro. Zudem werden die Zinsen für das DKB Tagesgeld auf der Visa-Karte zusammengestrichen. Allerdings lag dieses zuletzt ohnehin nur noch bei 0,01 Prozent. Für das Tagesgeld soll es künftig ein eigenes Produkt geben – das aber auch nur 0,01 Prozent Zinsen bringen soll. Die gute Nachricht ist aber. Generell bleibt die DKB kostenlos. Die Norisbank als Tochter der Deutschen Bank schafft dieses Kontomodell ab, wenn du nicht mindestens 500 Euro im Monat als Geldeingang verbuchst.

