DKB & Co: Diese Banken erhöhen Festgeld-Zinsen deutlich

Zweifelsohne bist du mit einem Tagesgeldkonto am flexibelsten, denn du kannst das Geld jederzeit von der Bank abziehen. Planst du aber, es länger zu parken – etwa für den Kauf eines Autos, Hauses oder ein anderes Sparprojekt – kommst du derzeit nicht umhin, alle paar Monate die Bank zu wechseln. Denn die meisten Tagesgeld-Angebote, die inzwischen bei 3 bis 3,5 Prozent p.a. liegen, gelten nur wenige Monate. Da ist es deutlich bequemer, ein Festgeld-Konto zu nutzen. Hier kannst du dann zwar für die vereinbarte Laufzeit nicht über das Geld verfügen, bekommst aber stattliche Zinsen. Gerade, wenn du weißt, dass das das Geld erst in einem oder zwei Jahren brauchst, ist das eine sehr gute Alternative. Deinen Notgroschen solltest du hier aber nicht anlegen.

Aktuell schießen die Festgeldzinsen in die Höhe und auch große, namhafte Banken machen mit. So hat beispielsweise die DKB (Deutsche Kreditbank) gerade ihre Konditionen für Festgeldkonten deutlich verbessert. Im Vergleich sind diese aber immer noch mager. Für ein Jahr bekommst du nun 2,5 Prozent p.a., für Festgeld mit einer Anlagedauer von 2 bis 10 Jahren sind es 3 Prozent p.a.. Der DKB-Festzins ist für alle Kunden kostenlos und ab einem Anlagebetrag von 2.500 Euro möglich. Zur Eröffnung ist ein eigenes Girokonto als Abrechnungskonto notwendig. Das DKB-Girokonto ist kostenlos bei einem monatlichen Geldeingang in Höhe von 700 Euro oder für alle unter 28 Jahren. Beim Festzins werden die Zinsen vierteljährlich gutgeschrieben und anschließend mitverzinst (Zinseszinseffekt). Die Zinsauszahlung erfolgt am Ende der Laufzeit.

Beispielsweise von Santander. Nur für kurze Zeit, nämlich bis zum 7. Juli, gibt es einen Bonuszins für Neukunden auf Festgeldkonten mit einem Jahr Laufzeit. Ab 2.500 Euro nimmt die Bank dein Erspartes an und zahlt es dir in einem Jahr nebst Zinsen von 3,5 Prozent p.a. zurück. Bei einer Online-Eröffnung muss der Antrag bis 7. Juli erfolgen, das Geld bis zum 21. Juli vorliegen.

Mit dem Zinssatz von 2,5 Prozent p.a. ist Santander kein alleiniger Spitzenreiter auf dem Markt, wie die nachfolgende Übersicht zeigt.

Festgeld-Vergleich (1 Jahr)

Bank / Versicherung Zinssatz Ertrag pro Jahr bei 5.000, 10.000 und 25.000 Euro Anlagesumme Zinseinschränkungen staatliche gesetzliche Einlagensicherung in Openbank 3,60 Prozent p.a. 180 Euro

360 Euro

900 Euro keine Spanien jetzt Konto eröffnen J&T Direktbank 3,60 Prozent p.a. 180 Euro

360 Euro

900 Euro mind.: 5.000 €



max.: 250.000 € Tschechien jetzt Konto eröffnen Bigbank 3,50 Prozent p.a. 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 1.000 €



max.: 100.000 € Estland jetzt Konto eröffnen Crédit Agricole 3,50 Prozent p.a. 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 5.000 €



max.: 500.000 € Frankreich jetzt Konto eröffnen Targobank Festgeld 3,50 Prozent p.a. 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 2.500 €



keine Höchstgrenze Deutschland jetzt Konto eröffnen Santander 3,50 Prozent p.a.

(nur bis 7. Juli) 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 2.500 €



keine Höchstgrenze Deutschland jetzt Konto eröffnen

Etwas mehr Zinsen fürs Geld gibts übrigens, wenn du dich länger von deinem Geld lösen kannst und es der Bank leihst. Bis zu 3,8 Prozent sind hier derzeit sind.

Festgeld-Vergleich (2 Jahre)

Bank / Versicherung Zinssatz Ertrag pro Jahr bei 5.000, 10.000 und 25.000 Euro Anlagesumme Anlagegrenzen staatliche gesetzliche Einlagensicherung in J&T Direktbank 3,80 Prozent p.a. 190 Euro

380 Euro

950 Euro mind.: 5.000 €



max.: 250.000 € Tschechien jetzt Konto eröffnen Bigbank 3,70 Prozent p.a. 185 Euro

370 Euro

925 Euro mind.: 1.000 €



max.: 100.000 € Estland jetzt Konto eröffnen Crédit Agricole 3,65 Prozent p.a. 182,50 Euro

365 Euro

912,50 Euro mind.: 5.000 €



max.: 500.000 € Frankreich jetzt Konto eröffnen CA Auto Bank 3,65 Prozent p.a. 182,50 Euro

365 Euro

912,50 Euro mind.: 1.000 €



max.: 100.000 € Italien jetzt Konto eröffnen

