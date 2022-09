Disney+ so günstig wie noch nie zur Feier des Disney+ Days

Um den Disney+ Day gebührend zu feiern, hat Disney bereits einige Pläne geschmiedet. Sowohl neue als auch wiederkehrende Abonnenten dürfen sich in diesem Zuge einen Monat Disney+ für nur 1,99 Euro sichern. Damit ist Disney+ so günstig wie noch nie – zumindest auf den einzelnen Monat betrachtet. Wir haben alle wichtigen Informationen zum Sondermonat zum Disney+ Day für euch zusammengefasst.

Disney+ so günstig wie noch nie: Ein Monat für 1,99 Euro

In den Genuss des vergünstigten Monatspreises kommen nicht nur neue Abonnenten, sondern auch wiederkehrende Disney+ Nutzer. Vermutlich möchte Disney damit einen Teil der Abonnenten zurückgewinnen, die sich infolge der letzten Preiserhöhungen vom Streaming-Service getrennt haben. Das Angebot gilt somit für alle Verbraucher ab 18 Jahren ohne ein aktives Disney+ Abo. Nach Ablauf des vergünstigten Monats werden jedoch die regulären 8,99 Euro pro Monat fällig. Das Disney+ Abonnement verlängert sich dabei automatisch nach Ablauf des ersten reduzierten Monats. Alternativ können sich Kunden auch für den Abschluss des Disney+ Jahresabo für 89,90 Euro entscheiden. Dadurch lassen sich auf das Jahr fast 18 Euro einsparen. Unter Berücksichtigung des vergünstigten Monats sind es sogar fast 25 Euro.

Neben dem vergünstigten Streaming-Monat wartet der Disney+ Day mit weiteren Neuheiten für Nutzer des Streaming-Services auf. So startet Disneys Realverfilmung von „Pinocchio“ mit Tom Hanks neben Pixars Cars on the Road, einem exklusiven Disney+ Simpsons-Kurzfilm und vielen weiteren Überraschungen. Bist du kein Freund von einem dauerhaften Abonnement, das sich automatisch verlängert, solltest du einen Blick auf Disney+ Gutscheinkarten werfen. Mit diesen lassen sich 3, 6 oder 12 Monate Disney+ kaufen, ohne dass eine automatische Verlängerung stattfindet. Dadurch eignen sich diese auch hervorragend als Geschenk-Idee für Disney-Begeisterte.

Für die 12-Monatskarte wird mit einem Preis von 89,90 Euro der gleiche Preis wie für ein übliches Jahresabonnement fällig. Die 6-Monatskarte kannst du für 53,94 Euro und die 3-Monatskarte für 26,97 Euro erwerben. Beide entsprechen damit dem exakten Preis, den auch Abonnenten mit den jeweiligen 8,99 Euro monatlich zahlen würden. Es entstehen somit keinerlei Nachteile bei der Auswahl der Geschenkkarten oder der dauerhaften Abonnements. Kunden, die bereits ein Abonnement bei Disney+ abgeschlossen haben, können die Gutscheincodes erst nach Ablauf ihres aktuellen Abo-Zeitraumes verwenden.