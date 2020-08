Disney+ im September: Das sind die neuen Highlights

Auch wenn der August gerade einmal zur Hälfte um ist, hat der Streaming-Anbieter Disney+ schon verraten, welche Film- und Serien-Highlights im September auf seiner Plattform zu erwarten sind. Mit dabei sind nicht nur bekannte Titel, sondern auch exklusive Neuheiten.

„Rio“ und „Rio 2“ bei Disney+

So können sich Film-Fans ab dem 25. September zum Beispiel darauf freuen, die Animationsfilme „Rio“ und „Rio 2 – Dschungelfieber“ bei Disney+ zu sehen. Im ersten Teil macht sich der gut gelaunte, aber flugunfähige Papagei Rio auf den Weg nach Rio de Janeiro, um dort das letzte Weibchen seiner Art zu treffen. Die hübsche Jewel kann den verhätschelten Blu anfangs nicht wirklich gut leiden, denn gegensätzlicher könnten die beiden nicht sein. Dennoch steht ihnen ein gemeinsames Abenteuer bevor. Gemeine Vogelhändler wollen die kostbaren Papageien einfangen. Plötzlich finden sich Blu, Jewel und ihre Freunde in einer turbulenten Verfolgungsjagd quer durch den brasilianischen Karneval wieder. Und eine ziemlich wilde Affengang ist auch noch hinter ihnen her.

Im zweiten Teil wartet ein Dschungel-Abenteuer auf Blu, Jewel und ihre drei Kinder. Sie verlassen die magische Großstadt Rio, um auf der Spurensuche nach ihren Vorfahren in die Wildnis des Amazonas aufzubrechen. Blu wird aus seiner vertrauten Umgebung herausgerissen und ist plötzlich in einem Land, das er nicht kennt. Während er versucht, Nigels hinterhältigem Racheplan zu entgehen, trifft er auf einen furchterregenden Gegner – seinen Schwiegervater.

Premiere: „Der einzig wahre Ivan“

Deutlich aktueller, nämlich aus dem aktuellen Kalenderjahr, ist der Blockbuster „Der einzig wahre Ivan“. Der Abenteuerfilm, der als Mischung aus Realfilmaufnahmen und Computeranimationen verfilmt wurde, beruht auf Katherine Applegates Erfolgsbuch, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 viele Preise gewann. Erzählt wird eine Geschichte über einen gant besonderen Gorilla, die Schönheit der Freundschaft, die Macht der Fantasie und die Bedeutung des Ortes, den man Zuhause nennt.

Der gutmütige Silberrücken-Gorilla Ivan lebt im Zirkus eines heruntergekommenen Einkaufszentrums und ist als „brüllende Bestie der Wildnis“ die größte Attraktion von Zirkusdirektor Mack. Als Elefantenbaby Ruby, die erst vor Kurzem von ihrer Familie getrennt wurde, zu der kleinen Tierschau stößt und Elefantendame Stella ihr von der Wildnis erzählt, beginnt auch Ivan über das Leben in Freiheit nachzudenken. Er hat nur wenige Erinnerungen an den Dschungel, in dem er gefangen genommen wurde, doch er erkennt, dass er jetzt ein Gefangener ist. Das veranlasst ihn dazu, sein Leben in Frage zu stellen. Wird es Ivan gelingen, sich und die anderen Tiere aus den Käfigen zu befreien? Und wie kann sein Talent als Maler dabei helfen?

„Der einzig wahre Ivan“ steht bei Disney+ ab dem 11. September auf Abruf zur Verfügung.

Disney+ Original: „Der geheime Club der zweitgeborenen Royals“

Ebenfalls bisher noch nirgendwo zu sehen und ab dem 25. September exklusiv bei Disney+ zu sehen: Der Fantasy-Actionfilm „Der geheime Club der zweitgeborenen Royals“. Darin kannst du Sam kennenlernen, eine zweitgeborene Prinzessin. Sie ist kein typisches Mitglied eines Königshauses und passt auch nicht so recht in diese Welt. Nachdem sie von ihrer Mutter, der Königin, in ein Ferienprogramm geschickt wird, stellt Sam fest, dass das nur ein Trick war. Sie und die anderen Schüler erfahren, dass sie Superkräfte besitzen und dort sind, um Teil des geheimen Clubs der zweitgeborenen Royals zu werden… Werden sie lernen, ihre Kräfte einzusetzen, um ihre Königreiche zu schützen?

Serie: „Once Upon a Time – Es war einmal…“

Für Serien-Fans hat Disney+ ab dem 18. September „Once Upon a Time – Es war einmal…“ im Angebot. Keine wirklich neue Serie, denn es gibt schon sieben Staffeln die du auch schon bei Prime Video und über Sky Go nutzen kannst. Die erste Staffel wurde schon im Jahr 2011 produziert. Die zweite Staffel folgt bei Disney+ ab dem 25. September.

Inhalt: Vor zehn Jahren gab Emma Swan ihren Sohn Henry zur Adoption frei. Emma ist geschockt, als sie der 10-jährige in Boston aufsucht. Henry ist überzeugt, dass die Bewohner seiner Stadt Storybrooke, Figuren aus einem Märchenbuch sind, die von seiner Adoptivmutter Regina, dort gefangen gehalten werden. Er behauptet, sie ist die Böse Königin aus seinem Buch. Keiner scheint Henry zu glauben, was seiner Meinung nach daran liegt, dass Regina allen die Erinnerung genommen hat. Während Regina versucht, alles Gute zu vernichten, muss Emma Ihre ausschlaggebende Rolle im Kampf gegen das Böse akzeptieren.

Weitere Neuheiten bei Disney+ im September

„Descendants 3 – Die Nachkommen“ (ab 4. September)

„Donald, Geister und Gespenster“ (Kurzfilm, ab 4. September)

„Horton hört ein Hu!“ (ab 4. September)

Ein Tag bei Disney – Episode 40: „Alice Taylor: StudioLAB” (ab 4. September)

Pixar in Real Life – Episode 11: „Coco: Abuelitas striktes Nein zu Musik” (ab 4. September)

„Verlorene Schätze der Maya“ (Staffel 1) – National Geographic (ab 11. September)

Ein Tag bei Disney – Episode 41: „Amanda Lauder: Chefchocolatier” (ab 11. September)

„Big“ (ab 18. September)

„Kim Possible – Der Film“ (ab 18. September)

„Soy Luna“ (Staffel 2 & 3, ab 18. September)

„Wildes Skandinavien“ (Staffel 1) – National Geographic (ab 18. September)

Ein Tag bei Disney – Episode 42: „Dr. Natalie Mylniczenko: Tierärztin” (ab 18. September)

„Im Reich der Präriehunde“ (Staffel 1) – National Geographic (ab 25. September)

„Violetta“ (Staffel 3, ab 25. September)

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 1: „Kenya, die mutige Giraffe“ (ab 25. September)

Ein Tag bei Disney – Episode 43: „Ashley Girdich: R&D Imagineer Manager” (ab 25. September)