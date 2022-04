Disney+ im Mai 2022: Das sind die neuen Serien und Filme

Disney hat sich dazu entschieden, bei Disney+ regelmäßig neue Inhalte online zu stellen, statt nur einmal im Monat. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse.

Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso dazu wie Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television and ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Highlights bei Disney+ im Mai 2022

Disney+ bietet weiterhin ein vielfältiges Angebot an Filmen und Serien. Ob „Pam & Tommy (OT)“, „Torn“, „The French Dispatch“, die Making-Ofs von „Eternals“ und „Hawkeye“ oder „Ein wunderbarer Winter mit Mikey Mouse” – alle Welten werden mit neuen Streaming-Premieren überraschen!

„Sneakerella“- ab 13. Mai

Der Film „Sneakerella“ spielt in der angesagten Sneaker-Szene von New York City und ist eine energiegeladene musikalische Neuinterpretation des Märchens „Cinderella“. El, ein aufstrebender Sneaker-Designer aus Queens, arbeitet als Lagerist im Schuhgeschäft seiner verstorbenen Mutter. Er verbirgt sein künstlerisches Talent vor seinem überforderten Stiefvater und den zwei gemeinen Stiefbrüdern, die ihm ständig jede Chance verbauen, die sich ihm bietet.

Als El Kira King kennenlernt, die selbstbewusste Tochter des legendären Basketballstars und Sneaker-Tycoons Darius King, fliegen die Funken. Die beiden verbindet ihre Leidenschaft für Sneaker. Mit ein wenig Hilfe seines besten Freundes und einer Prise Magie findet El Vertrauen in seine Talente und beschließt, ein professioneller Sneaker-Designer zu werden. Endlich ist er bereit, seinen großen Traum zu leben.

„Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“ – ab 20. Mai

In „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“ leben Chip und Chap inmitten von Cartoonfiguren und Menschen im modernen Los Angeles, aber ihr Leben ist jetzt ganz anders. Es ist Jahrzehnte her, dass ihre erfolgreiche Fernsehserie abgesetzt wurde, und Chip (Stimme im Original: John Mulaney) hat sich in ein häusliches Vorstadtleben als Versicherungsvertreter zurückgezogen. Chap (Stimme im Original: Andy Samberg) hingegen hat sich einer CGI-Operation unterzogen und besucht Nostalgie-Fanconventions, um seine glorreichen Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Als ein ehemaliger Schauspielkollege auf mysteriöse Weise verschwindet, müssen Chip und Chap ihre zerbrochene Freundschaft wiederbeleben und abermals in ihre Detektivrollen als Rescue Rangers schlüpfen, um das Leben ihres Freundes zu retten.

Obi-Wan Kenobi – ab 27. Mai

Die Geschichte beginnt zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von „Star Wars: Die Rache der Sith“, als Obi-Wan Kenobi seine bisher größte Niederlage erlitt: den Untergang und das Verderben seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zuwandte.

Mit der Serie kehrt auch Hayden Christensen in der Rolle des Darth Vader zurück. Ewan McGregor spielt in der Serie erneut seine Rolle als kultiger Jedi-Meister. Außerdem gehören zur Besetzung: Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell und Benny Safdie.

Alle Neustarts bei Disney+ im Mai 2022 im Überblick

4. Mai

Disney Galerie / Star Wars: Das Buch von Boba Fett (Star Wars)

Finding Alice – Staffel 1 (Star)

Die Medici: Herrscher von Florenz – Staffel 1 (Star)

Minnie Toons – Der Partypalast – Staffel 1 (Disney)

Expedition Plastiki – Staffel 1 (National Geographic)

Astro-Küken im All – Staffel 1 (Disney)

Astro-Küken im All (Kurzfilme) – Staffel 1 (Disney)

6. Mai

Lammbock – Alles Handarbeit (Star)

22 Bullets (Star)

A Gang Story – Eine Frage der Ehre (Star)

Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist – große Freundschaft (Star)

Pettersson und Findus: Findus zieht um (Star)

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs (Star)

Ummah – Unter Freunden (Star)

11. Mai

Anna – Staffel 1 (Star)

Jonge Garde – Staffel 1&2 (Disney)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2-4 (National Geographic)

The Rookie – Staffel 1-3 (Star)

Wildes Australien – Staffel 1 (National Geographic)

The Quest: Heden für Everealm

13. Mai

Muhammad and Larry (Star)

Qualified (Star)

Tommy (Star)

Sneakerella

18. Mai

The Rookie – Staffel 4 (Star)

Harrow – Staffel 2&3 (Star)

Ägypten von oben – Staffel 1 (National Geographic)

Beth und das Leben (Star)

20. Mai

Flucht vom Planet der Affen (Star)

Mia und der weiße Löwe (Star)

Der Einparker (Star)

A Cure for Wellness (Star)

Das Urteil – Jeder ist käuflich (Star)

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

25. Mai

Wochenend Familie – Staffel 1 (Disney)

The Chi – Staffel 1-3 (Star)

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 1 (Star)

Chain of Command – Staffel 1 (Star)

Malcom mittendrin – Staffel 1-7 (Star)

Wunder des Pazifiks – Staffel 1 (National Geographic)

27. Mai

Crush (Star)

Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe (National Geographic)

Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher (National Geographic)

Elektra (Star)

Meine Frau, die Spartaner und ich (Star)

Alarmstufe: Rot (Star)

Alarmstufe: Rot 2 (Star)

Obi-Wan Kenobi

Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen (National Geographic)