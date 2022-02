Disney+ im März 2022: Das sind die neuen Serien und Filme

Disney hat sich dazu entschieden, bei Disney+ regelmäßig neue Inhalte online zu stellen, statt nur einmal im Monat. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso dazu wie Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television and ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Highlights bei Disney+ im März 2022

Auch im neuen Jahr 2022 bietet Disney+ wieder ein vielfältiges Angebot an Filmen und Serien. Ob „Pam & Tommy (OT)“, „Torn“, „The French Dispatch“, die Making-Ofs von „Eternals“ und „Hawkeye“ oder „Ein wunderbarer Winter mit Mikey Mouse” – alle Welten werden mit neuen Streaming-Premieren überraschen!

Oscar-Filme auf Disney+: West Side Story ab 2. März

Der Countdown für den größten Filmpreis des Jahres ist bereits im vollen Gange, denn am 27. März 2022 heißt es in Hollywood auch in diesem Jahr: „And the Oscar goes to…“. Du kannst dir jetzt schonen einen Überblick über die nominierten Filme verschaffen – auf Disney+ gibt es einige davon.

„West Side Story“ ist einer der diesjährigen Favoriten. Das Remake von Steven Spielberg zählt mit seinen sieben Nominierungen, unter anderem in den Kategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“, zu den preisverdächtigsten Filmen der Saison. Oscar-Fans können die Neuverfilmung des Klassikers von 1961 ab dem 2. März auf Disney+ streamen. Doch nicht nur „West Side Story“ wird für Disney+ Abonnenten verfügbar sein. Ab dem 16. März steht der ebenfalls für den besten Film nominierte „Nightmare Alley“ auf dem Streaming-Service bereit.

Wem das nicht reicht: „Encanto“, „Luca“, „Raya und der letzte Drache“, „Cruella“, „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings“ und „Free Guy“ sind alle ebenfalls in diesem Jahr unter den Nominierten und auf Disney+ zum Streamen verfügbar. Im Dokumentarfilm-Bereich steht ein Kandidat zur Verfügung: „Summer of Soul“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„The Good Fight“ Staffel 5 – ab 2. März

In der fünften Staffel ist Diane (Christine Baranski) gezwungen, sich zu fragen, ob es angemessen ist, zusammen mit Liz (Audra McDonald) eine afroamerikanische Anwaltskanzlei zu leiten, als die Kanzlei zwei Spitzenanwälte verliert. In der Zwischenzeit werden Marissa (Sarah Steele) und die Kanzlei mit Hal Wackner (Mandy Patinkin) konfrontiert, einem ganz normalen Chicagoer, der beschließt, seinen eigenen Gerichtssaal im Hinterzimmer eines Copy-Shops zu eröffnen.

„A Million Little Things “ Staffel 3 – ab 2. März

Erneut wird die Clique in „A Million Little Things“ auf bewegende und inspirierende Weise zusammenhalten – wie wir es alle derzeit gebrauchen können. Gerade als die Freunde ihre neue Normalität zu finden scheinen, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt, als, wie auch in der Realität, COVID-19 ihre Welt erschüttert. Wir sehen, wie sich Depressionen, Brustkrebs, Substanz-Abhängigkeit, häusliche Gewalt, Freundschaft, Familie und Liebe durch die Herausforderungen, mit denen unsere Welt derzeit konfrontiert ist, noch verstärkt werden. Mit der Liebe und Unterstützung seiner Freunde kann man alles durchstehen.

Rot – ab 11. März

In „Rot“ von Disney und Pixar wird Mei Lee vorgestellt, eine selbstbewusste, trottelige 13-Jährige, die zwischen der Rolle der pflichtbewussten Tochter ihrer Mutter und dem Chaos des Erwachsenwerdens hin- und hergerissen ist. Ihre beschützende, wenn nicht sogar leicht überhebliche Mutter Ming ist nie weit von ihrer Tochter entfernt – sehr zum Ärger des Teenagers. Und als ob die Veränderungen ihrer Interessen, Beziehungen und ihres Körpers noch nicht genug wären, verwandelt sie sich jedes Mal, wenn sie sich zu sehr aufregt (was praktisch IMMER der Fall ist), in einen riesigen roten Panda! Regie führte die Oscar-Gewinnerin Domee Shi (Pixar-Kurzfilm „Bao“), produziert wurde der Film von Lindsey Collins.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild – ab 25. März

„Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild“ ist der nächste Streich der beliebtesten prähistorischen Säugetiere der Welt. Um sich von ihrer großen Schwester Ellie zu emanzipieren, wollen sich die erlebnishungrigen Opossum-Brüder Crash und Eddie eine eigene Bleibe suchen. Doch schon bald sind die beiden Tollpatsche in einem riesigen unterirdischen Höhlensystem gefangen. Sie werden von dem abenteuerlustigen einäugigen Wiesel und Dinosaurierjäger Buck Wild gerettet und treten gemeinsam mit ihm den Kampf gegen die wilden Dinosaurier an, die die Verlorene Welt bevölkern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle Neustarts bei Disney+ im Überblick

2. März

The Good Fight – Staffel 1-4 (Star)

A Million Little Things – Staffel 1-2 (Star)

4. März

Darjeeling Limited (Star)

Jede Sekunde zählt – The Guardian (Star)

Heidi (Star)

Die kleine Hexe (Star)

Tschick (Star)

What a Man (Star)

When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star)

9. März

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4 (National Geographic)

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 1-5 (Star)

The Great North – Staffel 2 (Star)

Antidisturbios – Bereitschaftspolizei – Staffel 1 (Star)

11. März

Embrace the Panda: Making Turning Red (Pixar)

Haus über Kopf (Star)

Der Club der toten Dichter (Star)

Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star)

Dame, König, Ass, Spion (Star)

True Lies – Wahre Lügen (Star)

Vatertage – Opa über Nacht (Star)

14. März

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 5 (Star)

16. März

Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

The Returned – Staffel 1&2 (Star)

Nightmare Alley (Star)

18. März

Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka (Star)

Willkommen bei den Sch’tis (Star)

Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin (Star)

Deadpool 2 (Marvel)

Gegen die Wand (Star)

Kinsey – Die Wahrheit über Sex (Star)

Strange Magic (Star)

Unter der Sonne der Toskana (Star)

More than Robots (Disney Original)

23. März

Danger Decoded – Staffel 1 (Star)

Es war nicht meine Schuld – Staffel 1 (Star)

Parallel Worlds (Disney Original)

25. März

Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus (Disney Original)

Die fabelhafte Welt der Amélie (Star)

Boy 7 (Star)

Bride Wars – Beste Feindinnen (Star)

Zwei Asse trumpfen auf (Star)

Early Man – Steinzeit bereit (Star)

Drachenkrieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star)

The Help (Star)

Zwei außer Rand und Band (Star)

I Heart Huckabees (Star)

Zwei bärenstarke Typen (Star)

Vier Fäuste gegen Rio (Star)

Shaun das Schaf – Der Film (Star)

30. März

Fernab des Gesetzes – Staffel 3 (National Geographic)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 3-6 (Star)