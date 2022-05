Disney+ im Juni: Das sind die neuen Serien und Filme

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse.

Highlights bei Disney+ im Juni 2022

Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television and ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Der Juni steht nun vor allem im Zeichen von Marvel. Doch es gibt auch andere Highlights.

„Die ahnungslosen Engel“- ab 1. Juni

Als Massimo, Antonias Mann, tödlich verunglückt, entdeckt sie, dass er eine Affäre mit einem jungen Mann hatte, Michele. Am Boden zerstört stellt Antonia Nachforschungen über das heimliche Leben ihres Ehemanns an, und es entsteht eine unerwartete und tiefe Freundschaft mit Michele und seinen exzentrischen Freunden, die für ihren verstorbenen Mann fast wie eine zweite Familie waren. Dank ihnen allen gelingt es ihr, ihr Leben mit neuen Augen zu sehen. Aber wird sie wieder lernen zu lieben?

„Ms. Marvel“ – ab 8. Juni

Marvel Studios‘ „Ms. Marvel“ ist eine Originalserie, die Kamala Khan vorstellt, eine muslimisch-amerikanische Teenagerin, die in Jersey City aufwächst. Als begeisterte Gamerin und Verfasserin von Fan-Fiction ist Kamala ein Superhelden-Fan mit einer blühenden Fantasie – vor allem, wenn es um Captain Marvel geht. Allerdings hat Kamala das Gefühl, in der Schule und manchmal auch zu Hause nicht so recht reinzupassen. Aber nur, bis sie Superkräfte bekommt wie die Helden, zu denen sie immer aufgesehen hat. Das Leben ist besser mit Superkräften, oder?

„How I Met Your Father „- ab 8. Juni

In nicht allzu ferner Zukunft erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat: eine Geschichte, die uns zurück in die Gegenwart katapultiert, in der Sophie und ihre engsten Freunde gerade herausfinden, wer sie sind, was sie vom Leben erwarten und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und schier grenzenlosen Möglichkeiten verliebt.

Alle Neustarts bei Disney+ im Juni im Überblick

1. Juni

Club Micky Maus – Staffel 4 (Disney Original)

A Fan’s Guide to Ms. Marvel (Marvel)

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 6 (Star)

Death in Paradise – Staffel 10 (Star)

De Streken van Wim – Staffel 1 (Star)

De Worsten van Babel Op de Camping – Staffel 1 (Star)

Death in Paradise – Staffel 1-9 (Star)

Parched – Kampf ums Wasser – Staffel 1 (National Geographic)

T.O.T.S. – Staffel 1 (Disney)

Die ahnungslosen Engel (Star)

3. Juni

Big Mama’s Haus (Star)

Cordobas verborgene Schätze (National Geographic)

Return of the clouded Leopards (National Geographic)

This Boy’s Life (Star)

Hollywood Stargirl

8. Juni

Ms. Marvel

Liebe und andere Köstlichkeiten – Staffel 1 (Disney Original)

How I Met Your Father – Staffel 1 (Star)

Big Sky – Staffel 2 (Star)

Der Herzensbrecher – Staffel 1 (Star)

American Housewife – Staffel 5 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 5 (National Geographic)

10. Juni

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear (Pixar)

The Kardashians – An ABC News Special (Star)

Die Chance auf Glück (Star)

Verlockende Falle (Star)

The Girl Next Door (Star)

Legende (Star)

Plan B (Star)

15. Juni

Family Reboot – Staffel 1 (Disney Original)

The Americans – Staffel 1-6 (Star)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7&8 (Star)Love, Victor – Staffel 3 (Star)

Snowfall – Staffel 5 (Star)

17. Juni

Bad Boys (Star)

Sag‘ kein Wort (Star)

The Fountain (Star)

Mel Brooks‘ Höhenkoller (Star)

In Search of Derrick Thomas (Star)

Lolo (Star)

Mighty Ruthie (Star)

The Two Bills (Star)

Ein Sommernachtstraum (Star)

22. Juni

Have You Seen This Man? – Staffel 1 (Star)

Mayans M.C. – Staffel 3 (Star)

24. Juni

Rise

Trevor: The Musical (Disney)

Backstory: Serena vs. The Umpire (Star)

Bee Season (Star)

Im Netz der Lügen (Star)

Zum Glück geküsst (Star)

Mack Wrestles (Star)

Pat XO (Star)

The Price of Gold (Star)

This Was the XFL (Star)

A Time to Kill (Star)

28. Juni

Only Murders in the Building – Staffel 2

29. Juni

Baymax! – Staffel 1 (Disney Original)

Atlanta – Staffel 3 (Star)

Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 1 (National Geographic)

Daredevil – Staffel 1-3 (Marvel)

Iron Fist – Staffel 1&2 (Marvel)

Jessica Jones – Staffel 1-3 (Marvel)

Luke Cage – Staffel 1&2 (Marvel)

The Defenders (Mini-Serie) (Marvel)

The Punisher – Staffel 1&2 (Marvel)