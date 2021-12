Disney+ im Januar 2022: Das sind die neuen Serien und Filme

Disney hat sich dazu entschieden, bei Disney+ regelmäßig neue Inhalte online zu stellen, statt nur einmal im Monat. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als viele denken, die bei Disney nur an Donald Duck und Mickey Mouse denken.

Highlights bei Disney+ im Januar 2022

Auch im neuen Jahr 2022 bietet Disney+ wieder ein vielfältiges Angebot an Filmen und Serien. Ob „Pinocchio“, „Pam & Tommy (OT)“, „Cars on the Road (OT)“, „Moon Knight“, „Willow (OT)” oder „Ohne Limits mit Chris Hemsworth” – alle sechs Welten werden mit neuen Streaming-Premieren überraschen!

Antlers – ab 5. Januar

In „Antlers“ bemerkt eine Kleinstadt-Lehrerin aus Oregon, Julia Meadows (Keri Russell), dass etwas mit Lucas, einem ihrer Schüler, nicht stimmt. Er ist ein in sich gekehrter Einzelgänger, der im Unterricht plötzlich eine beunruhigende Geschichte über mystische Monster erzählt, von alten Volksgeschichten inspiriert. Besorgt versucht sie daraufhin, mehr über dessen Familienleben herauszufinden. Als sich herausstellt, dass er unter katastrophalen Bedingungen lebt, graben Julia und ihr Bruder Paul (Jesse Plemons), der Sheriff der Stadt, noch tiefer und entdecken schließlich, dass Lucas ein gefährliches Geheimnis bewahrt. Als sie schlussendlich die Wahrheit über Lucas Familie herausfinden, nimmt die Geschichte eine erschreckende Wendung.

Eternals – ab 12. Januar

Marvel Studios „Eternals“ erzählt von einer Gruppe Helden und Heldinnen aus den Tiefen des Universums, die die Erde bereits seit Anbeginn der Menschheit beschützen. Als monströse Kreaturen namens Deviants, die lange Zeit verschollen geglaubt waren, auf mysteriöse Weise zurückkehren, sind die Eternals gezwungen, ihre Kräfte erneut zu vereinen, um die Menschheit zu verteidigen. „Eternals“ beeindruckt auch durch eine herausragende Besetzung: Unter anderem Gemma Chan als menschenliebende Sersi, Richard Madden als der allmächtige Ikaris, Kumail Nanjiani als kosmischer Kingo, Lia McHugh als Sprite, eine ewig junge alte Seele, und Brian Tyree Henry als intelligenter Erfinder Phastos.

Queens – ab 19. Januar

Die Serie folgt vier Frauen in ihren Vierzigern, die sich nach langer Zeit treffen, um ihren ehemaligen Ruhm und das Selbstbewusstsein wiederzuerlangen, das in den Neunzigern für sie als Hip-Hop-Legenden selbstverständlich war.

Marvel’s Hit-Monkey – ab 26. Januar

Ein japanischer Schneeaffe geht mit der Hilfe des Geists eines amerikanischen Auftragskillers auf einen Rachefeldzug durch die Unterwelt Tokios und wird zum berüchtigten „Killer von Killern“.

Alle Neustarts im Überblick

5. Januar

Dave – Staffel 2 (Star)

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 1 (National Geographic)

Antlers

7. Januar

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Star)

Can You Ever Forgive Me? (Star)

Marley & Ich (Star)

Tagebuch eines Skandals (Star)

Nicht auflegen! (Star)

12. Januar

The Most Dangerous Animal of All (Star)

Touch – Staffel 1&2 (Star)

Eternals

14. Januar

Kalender Girls (Star)

Date Night – Gangster für eine Nacht (Star)

Glass (Star)

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (Star)

Stan & Ollie (Star)

19. Januar

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye (Disney- Original)

The World According to Jeff Goldblum – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney- Original)

Family Guy – Staffel 19 (Star)

Queens

21. Januar

Believeland (ESPN / Star)

The Birth of Big Air (ESPN / Star)

Catholics vs. Convicts (ESPN / Star)

Elway to Marino (ESPN / Star)

Fernando Nation (ESPN / Star)

Four Days in October (ESPN / Star)

Free Spirits (ESPN / Star)

The Gospel According to Mac (ESPN / Star)

Guru of go (ESPN / Star)

The Hate U Give (Star)

Hot Tub: Der Whirlpool… Ist ’ne Verdammte Zeitmaschine! (Star)

Into the Wind (ESPN / Star)

King’s Ransom (ESPN / Star)

The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star)

Playing for the Mob (ESPN / Star)

SEC Storied: Herschel (ESPN / Star)

Trojan War (ESPN / Star)

Youngstown Boys (ESPN / Star)

26. Januar

Marvel‘s Hit-Monkey

Insanity (Original Serie LATAM / Star)

M*A*S*H – Staffel 1-11 (Star)

28. Januar