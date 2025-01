Disney+ zeigt im Februar exklusiven Live-Inhalt

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im Februar 2025: Serien und Live-Mitschnitt

Der Februar lädt zu einem wahren Serienmarathon ein. Mit neuen Serien, die in diesem Monat auf Disney+ erscheinen, will Disney+ die Kunden weiterhin bei Stange halten. Im Vergleich zu anderen Monaten ist die Zahl an Neuerscheinungen aber deutlich geringer, wie du unten in der Auflistung aller Neuerscheinungen sehen kannst.

Ein kleiner Einblick in die neuen Serien: In Pixars „Win or Lose“ steht ein Meisterschaftsspiel bevor und das Leben der acht Hauptfiguren wird auf den Kopf gestellt. „A Thousand Blows“ handelt von zwei Freunden aus Jamaika, die in den 1880er Jahren in London ankommen und in die kriminelle Unterwelt des East End rutschen.

Neben neuen Serien dürfen sich Serienliebhaber auch auf neue Staffeln einiger beliebter Serien freuen. So gibt es beispielsweise die sechste Staffel von „The Kardashians“. Auch die Comedy-Serie „Abbott Elementary“, die von engagierten, leidenschaftlichen Lehrern und einer etwas taktlosen Schulleiterin handelt, geht mit der vierten Staffel (Part I) in die Verlängerung. Des Weiteren erscheint die zweite Staffel von „Marie Antoinette“ auf Disney+.

Interessant für Klein und Groß dürfte aber auch ein Live-Inhalt sein, den Disney+ ab Februar zeigt. Anlässlich des 30. Jahrestags von „Der König der Löwen“ verwandelt sich der Hollywood Bowl in das Königreich der Löwen für ein beeindruckendes Konzertereignis, bei dem die Originalsprecher wieder zusammenkommen und Darsteller der legendären Broadway-Show auftreten. Der König der Löwen live steht ab dem 7. Februar zum Streamen bereit. Mit dabei sind die Hauptkünstler Lebo M, Jeremy Irons, Nathan Lane, Jason Weaver, Ernie Sabella, Billy Eichner und den Musical-Alumni Heather Headley und Bradley Gibson. Das Musikereignis wurde mit dem Oscar und dem Tony Award ausgezeichnet.

Alle Neustarts bei Disney+ im Februar im Überblick

1. Februar

„Young Sheldon“ – Staffel 1-7

5. Februar

The Long Road Home – Staffel 1 (Nat Geo)

7. Februar

„Der König der Löwen LIVE“ (OV/UT)

Judge Dredd (Star)

12. Februar

Harlem Ice – Staffel 1 (Disney) (OV/UT)

Umami (Star)

19. Februar

Pixars „Win or Lose“ – Staffel 1

9-1-1: Lone Star – Staffel 5 (Star)

Me & Mickey (Shorts) – Staffel 1 (Disney)

Me & Mickey (Shorts) – Staffel 2 (Disney)

21. Februar

Chris Distefano: It’s Just Unfortunate (Star) (OV/UT)

„A Thousand Blows“ – Staffel 1

26. Februar

Marie Antoinette – Staffel 2 (Star)

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2 (Disney)

„Abbott Elementary“ – Staffel 4 (Part I)

Jetzt weiterlesen Telekom: Kostenloser Streaming-Dienst bis 2030 bei Magenta TV inklusive