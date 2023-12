Disney+ mit Neuigkeiten ab 2024

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Ende 2023 hat Disney die Preise für seinen Streaming-Dienst deutlich angezogen. Bestandskunden lässt Disney damit je nach Laufzeit noch eine Weile in Ruhe, doch Neukunden müssen jetzt mehr zahlen. Monatlich kostet dich die Premium-Version jetzt 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Die werbeunterstützte Version kostet 5,99 Euro monatlich.

2024 bei Disney+

Disney+ hat für 2024 neue Titel aus allen Genres angekündigt. Darunter ist die FX-Originaladaption des Bestseller Romans „Shōgun“ von James Clavell, die mit Spannung erwartete Serie „Echo“ der Marvel Studios, die neue Star Wars Original Serie „The Acolyte“ von Lucasfilm, die die dunklen Geheimnisse der letzten Tage der Hohen Republik erforscht, sowie neue Staffeln von „Futurama“, FX’s „The Bear: King of the Kitchen“, FX’s „Welcome to Wrexham“ und vieles mehr. Mit „Pauline“ und „Habibi Baba Boom“ werden auch zwei in Deutschland produzierte Original Serien in 2024 Premiere auf Disney+ feiern.

Mehrere Serien-Highlights warten auf alle Disney+ Abonnentinnen und Abonnenten. Darunter ist neben dem erwähnten epischen Drama „Shōgun“ von FX (27. Februar 2024), das im Japan des Jahres 1600 zu Beginn eines jahrhundertelangen Bürgerkriegs angesiedelt ist, auch die neue Mini-Serie „FEUD: Capote Vs. The Swans“ (2024) von Ryan Murphy, die in der New Yorker High Society spielt.

„Black Cake“ (2024) ist ein Familiendrama, verpackt in einen Mordfall, mit einer Vielzahl von Charakteren und einem globalen Schauplatz, inspiriert von Charmaine Wilkersons Bestseller-Roman. „Death And Other Details“ (2024) dreht sich um Imogene Scott (Violett Beane), die zur Hauptverdächtigen in einem Mordfall in einem verschlossenen Raum wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie sich mit einem Mann zusammentun, den sie eigentlich verachtet – Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), dem besten Detektiv der Welt.

Zwei Verfilmungen für 2024 angekündigt

Auf Buchliebhaber warten zwei großartige Verfilmungen: Die Serienadaption von „We Were the Lucky Ones“ (2024), die auf dem New York Times-Bestseller von Georgia Hunter basiert, ist eine Mini-Serie, die von der unglaublichen wahren Geschichte einer jüdischen Familie inspiriert ist, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs getrennt wurde und entschlossen ist, zu überleben und wieder zusammenzufinden. Die Serie „Interior Chinatown“ (2024) basiert auf dem gleichnamigen, mit dem National Book Award ausgezeichneten Buch und folgt der Geschichte von Willis Wu, eine Hintergrundfigur, die in einem Polizeiverfahren festhängt und versucht, ihren Weg in die größere Geschichte zu finden. Dabei entdeckt er Geheimnisse über die seltsame Welt, in der er lebt, und die vergrabene Geschichte seiner Familie.

Auch die Serie „Vanderpump Villa“ (2024) wird 2024 auf Disney+ zu sehen sein. Weitere geplante Serien: Die Coming-of-Age-Geschichte „Pauline“ (2024) der deutschen Erfolgsproduzenten Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann. „Habibi Baba Boom“ (2024), eine vor Witz sprühende Dramedy-Serie.

Alle Neustarts bei Disney+ im Januar im Überblick

2. Januar

2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony (Star) (OT)

3. Januar

FX’s Class of ‘09 – Staffel 1 (Star)

Camp Kikiwaka – Staffel 6 (Disney)

Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen – Staffel 7 (National Geographic)

Ishura – Staffel 1 (Star)

Betrug: Der perfekte Ehemann – Staffel 1 (Star)

10. Januar

Demons and Saviors: Der Fall Christina Boyer – Staffel 1 (Star)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 22 (National Geographic)

Schmugglern auf der Spur – Staffel 4 (National Geographic)

Marvel Studio’s „Echo“ (Marvel)

12. Januar

Bluey – Neu Folgen der 3. Staffel (Disney)

x17. Januar

Der Juwelendieb (Star)

The Artful Dodger (Star)

The Creator (Star)

A Shop for Killers – Staffel 1 (Star)

Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Neue Folgen der 5. Staffel (Disney)

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 3 (National Geographic)

Horrortrips – Wenn Reisen zum Albtraum werden – Staffel 12 (National Geographic)

19. Januar

Cristóbal Balenciaga (Star)

24. Januar

Big City Greens – Neue Folgen der 3. Staffel (Disney)

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen – Staffel 3 (National Geographic)

Das echte große Krabbeln (National Geographic)

31. Januar

Choir – Staffel 1 (Disney)

Life in Pieces – Staffel 1-4 (Star)

Schwarzmerkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 3 (National Geographic)