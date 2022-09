Disney+: Diese neuen Serien und Filme kommen jetzt

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse. Besonderheit im September: Es gibt vergleichsweise wenig neuen Content.

Highlights bei Disney+ im September 2022

Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Besonderheit in diesem Monat ist der Disney+ Day. Das ist eine jährliche Feier der weltweiten Disney+ Community, die 2021 zum ersten Mal stattfand. Bei der Feier geht es um besondere Aktionen und Angebote für Abonnenten und Fans. In diesem Jahr findet der Disney+ Day wieder am Donnerstag, den 8. September, statt. Zum Disney+ Tag wird es auch einige Premieren geben.

„Andor“ – ab 21. September

Die Serie „Andor“ erkundet die Star Wars-Galaxie aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, was er bewirken kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll.

„The Kardashians – Staffel 2“ – ab 22. September

Die Kameras kehren zurück, um das sich ständig verändernde Leben von Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie einzufangen. Die Familie heißt die Zuschauer wieder willkommen, um sie bei ihren größten Triumphen und Herausforderungen zu begleiten. Von heißen Romanzen und lebensverändernden Meilensteinen bis hin zu unvorstellbaren Erfolgen. Der Zusammenhalt der Familie bleibt ungebrochen, während sie ihrem öffentlichen und privaten Leben vor den Augen der Welt nachgehen.

„Pistol“ – ab 28. September

Die Miniserie „Pistol“, die auf Steve Jones‘ Memoiren „Meine Sex Pistols Geschichte“ basiert, erzählt die Geschichte einer von wütenden, lauten „No Future“-Kids aus der Arbeiterklasse gegründeten Band. Sie erschüttert das langweilige, korrupte Establishment bis ins Mark, drohte mit dem Sturz der Regierung und veränderte die Musik und Kultur für immer.

The Sex Pistols waren der furios wütende Sturm im Mittelpunkt der Rock’n’Roll-Revolution in den 1970er-Jahren. Im Mittelpunkt dieser Serie steht Gründungsmitglied und Gitarrist Steve Jones. Seine urkomische, emotionale und zuweilen herzzerreißende Geschichte gewährt uns einen facettenreichen Blick auf drei der ereignisreichsten Jahre der Musikgeschichte voller Mucke, Spucke und purem Chaos.

Alle Neustarts bei Disney+ im September im Überblick

7. September

The Birth of Valerie Venus (Star) – Kurzfilm

Da Yie (Star) – Kurzfilm

The Devil’s Harmony (Star) – Kurzfilm

Enjoy (Star) – Kurzfilm

Hard Way (Star) – Kurzfilm

Harbor (Star) – Kurzfilm

The Letter Room (Star) – Kurzfilm

Mumatar (Star) – Kurzfilm

Nimic (Star) – Kurzfilm

Patriot (Star) – Kurzfilm

Salam (Star) – Kurzfilm

We love Moses (Star) – Kurzfilm

Wren Boys (Star) – Kurzfilm

DuckTales – Staffel 3 (Disney)

Europa von oben – Staffel 3 (National Geographic)

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 10 (Star)

8. September (Disney+ Day)

Willkommen im Club (ein neuer Kurzfilm von Die Simpsons)

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi

Thor: Love and Thunder

Pinoccio

Wedding Season

Cars on the Road

Growing Up – Staffel 1

Tierra Incógnita Staffel 1

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory

Gemeinsam Unbesiegbar – The Making of Thor: Love and Thunder

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth (National Geographic)

14. September

American Crime Story – Staffel 1&2 (Star)

Modern Family – Staffel 4-11 (Star)

21. September

American Crime – Staffel 1-3 (Star)

Super/Natural – Staffel 1 (National Geographic)

Rookie Cops – Staffel 1 (Star)

Andor

22. September

The Kardashians – Staffel 2 (Star)

23. September

Rico, Oskar und das Herzgebreche (Star)

Rico, Oskar und der Diebstahlstein (Star)

Rico, Oskar und die Tieferschatten (Star)

28. September

Das schöne Amerika – Staffel 1 (National Geographic)

Death in Paradise – Staffel 11 (Star)

Pistol (Star)

The Old Man (Star)

30. September

Hocus Pocus 2

Antonio ihm schmeckt’s nicht (Star)

Der Schlussmacher (Star)

Aftershock (Star)