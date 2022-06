Disney+: Diese neuen Serien und Filme kommen jetzt

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse.

Highlights bei Disney+ im Juli 2022

Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

„Bob’s Burgers – Der Film“ – ab 13. Juli

Dieses animierte, musikalische Komödien-Abenteuer basiert auf der seit Langem laufenden und mit einem Emmy ausgezeichneten Serie. Die Geschichte beginnt, als ein Wasserrohrbruch ein riesiges Sinkloch direkt vor Bob’s Burgers entstehen lässt, das den Eingang auf unbestimmte Zeit blockiert und die Pläne der Belchers für einen erfolgreichen Sommer zunichtemacht. Während Bob und Linda darum kämpfen, das Geschäft über Wasser zu halten, versuchen die Kinder, ein Geheimnis zu lösen, das das Restaurant ihrer Familie retten könnte. Während die Gefahren zunehmen, helfen sich die Außenseiter gegenseitig, Hoffnung zu schöpfen, und kämpfen darum, wieder hinter den Tresen zu kommen, wo sie hingehören.

„The Princess“ – ab 22 Juli

In „The Princess“, einem actiongeladenen Märchen-Abenteuer, wird die Stärke einer beeindruckend kriegerischen Prinzessin auf die Probe gestellt. Als sich die schöne und willensstarke Königstochter weigert, den grausamen Soziopathen zu heiraten, mit dem sie verlobt ist, wird sie entführt und in einem abgelegenen Turm im Schloss ihres Vaters eingesperrt. Da ihr verschmähter, rachsüchtiger Freier auf den Thron ihres Vaters aus ist, muss die Prinzessin ihre Familie schützen und das Königreich retten, koste es, was es wolle.

Alle Neustarts bei Disney+ im Juli im Überblick

1. Juli

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel)

Bibi Blocksberg (Star)

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen (Star)

Copykill (Star)

Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! (Star)

Tigerland (Star)

6. Juli

Captive Audience: A Real American Horror Story – Staffel 1 (Star)

Gelobtes Land – Staffel 1 (Star)

American Horror Story: Murder House – Staffel 1 (Star)

American Horror Story: Asylum – Staffel 2 (Star)

American Horror Story: Coven – Staffel 3 (Star)

American Horror Story: Freak Show – Staffel 4 (Star)

American Horror Story: Hotel – Staffel 5 (Star)

American Horror Story: Roanoke – Staffel 6 (Star)

American Horror Story: Cult – Staffel 7 (Star)

American Horror Story: Apocalypse – Staffel 8 (Star)

American Horror Story: 1984 – Staffel 9 (Star)

Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits – Staffel 1-5 (Star)

Heidi – Staffel 1&2 (Star)

Die Biene Maya – Staffel 1&2 (Star)

Mia and Me – Abenteuer in Centopia – Staffel 1-3 (Star)

Nils Holgersson – Staffel 1 (Star)

Wickie und die starken Männer – Staffel 1 (Star)

8. Juli

Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht! (Star)

Sommersby (Star)

Stay (Star)

Haiangriff: Die Paige-Winter-Story (National Geographic)

Der größte Bullenhai der Welt? (National Geographic)

Ein wunderbarer Sommer mit Micky Maus

13. Juli

Atlanta Medical – Staffel 5

Bob’s Burgers – Der Film

Kiss Sixth Sense (Star)

Im Angesicht des Sturms – Staffel 1 (National Geographic)

Haie auf Angriff – Staffel 7 (National Geographic)

Das tödliche Reich der Schlangen – Staffel 1 (National Geographic)

15. Juli

Zombies 3 (Disney+ Original)

Asterix und Obelix gegen Caesar (Star)

Asterix bei den Briten (Star)

Asterix – Sieg über Cäsar (Star)

Asterix – Operation Hinkelstein (Star)

Asterix in Amerika (Star)

Teuflisch (Star)

Made in America (Star)

The Sunchaser (Star)

Hai vs. Krokodil (National Geographic)

Haie – Vereint in der Jagd? (National Geographic)

20. Juli

It Was Always Me – Staffel 1 (Disney+ Original)

Genauso… aber anders – Staffel 1 (Disney+ Original)

City of Angels | City of Death – Staffel 1 (Star)

Wild Crime – Staffel 1 (Star)

Breeders – Staffel 2 (Star)

Marvel’s Runaways – Staffel 3 (Marvel)

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 1 (National Geographic)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer – Staffel 3 (National Geographic)

IMPACT mit Gal Gadot – Staffel 1 (National Geographic)

Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 14 (National Geographic)

Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1 (National Geographic)

22. Juli

The Darkest Minds – Die Überlebenden (Star)

Goodbye Christopher Robin (Star)

Isle of Dogs – Ataris Reise (Star)

Love, Simon (Star)

Super Troopers 2 (Star)

Hai-Alarm im Paradies (National Geographic)

The Princess

26. Juli

Santa Evita – Staffel 1 (Star)

27. Juli

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 3

Light & Magic – Staffel 1 (Disney+ Original)

Abbott Elementary – Staffel 1 (Star)

Black-ish – Staffel 7 (Star)

Bless the Harts – Staffel 2 (Star)

Mr Inbetween – Staffel 3 (Star)

Car S.O.S. – Staffel 8&9 (National Geographic)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 2 (National Geographic)

T.O.T.S. – Staffel 2 (Disney)

29. Juli

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann (Star)

Bob Ballard: Das Leben eines Entdeckers (National Geographic)

Johnny English – Jetzt erst recht! (Star)

Mr. Bean macht Ferien (Star)

Eine zauberhafte Nanny (Star)

Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer (Star)

Plan B (Star)