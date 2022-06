Disney+ Day kommt zurück: Auf diese Highlights kannst du dich freuen

Der Disney+ Day kommt für ein zweites Jahr zurück. Bei diesem speziellen Angebot wartet Disney+ für seine Abonnenten mit einigen zusätzlichen Inhalten auf, die direkt über den Streaming-Dienst verfügbar sind. In diesem Jahr soll das Event am 8. September 2022 direkt mit der Premiere der Realverfilmung von „Pinocchio“ sowie dem Debüt von vielem weiteren Disney-Content starten.

Was ist der Disney+ Day?

Letztes Jahr hat Disney den zweiten Geburtstag von Disney+ in ein Event verwandeln, das den Namen Disney+ Day erhielt. Disney+ Abonnenten erhielten während dieser Festlichkeiten diverse Angebote, neuen Inhalten zum Ansehen sowie eine Vielzahl von Trailer und Sneak Peeks. Förmlich jeder Bestandteil von Disney großem Imperium nahm am ersten Disney+ Day teil, womit auch dieses Jahr gerechnet wird. So wurden etwa sowohl „Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe“ sowie „Jungle Cruise“ im Streaming-Dienst ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Der Disney-Shop bot Disney+-Abonnenten kostenlosen Versand an. Zusätzlich konnten Abonnenten das Walt Disney World Resort und Disneyland Resort 30 Minuten betreten, bevor der Park öffnete. Da das Event großen Anklang bei Disneyfans fand, verwundert es nicht, dass Disney die Aktion fortführen möchte. Der zweite Disney+ Day soll damit am 08. September 2022 starten.

Disney+ Day kommt zurück: Das ist bisher bekannt

Der Disney+ Day 2022 wird ebenso als eine eintägige Feier starten, die sicherlich mit neuen Shows, Filmen und Special auf dem Streaming-Dienst Disney+ begangen wird. Eben dort wirst du auch alle Inhalte des Disney+ Days anschauen können. Es handelt sich also nicht um ein Live-Event, bei dem du für eine bestimmte Uhrzeit eingeschaltet haben musst. Noch sind nicht alle geplanten Inhalte für die Feier bekannt, es ist jedoch damit zu rechnen, dass Disney das Event ähnlich groß aufziehen wird wie im ersten Jahr.

Die wohl bisher spannendste Ankündigung stellt die Premiere des Live-Action-Films „Pinocchio“ dar, die die Feierlichkeit einleiten wird. Regie für diesen Film führt Robert Zemeckis, der bereits von Titeln wie „Zurück in die Zukunft“ und „Forrest Gump“ bekannt ist. Das klassische Märchen erhält eine Neuerzählung, in der die Schauspieler Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco und Luke Evans mitwirken. Einen ersten Trailer hat Disney bereits im Vorfeld veröffentlicht.

Neben der Realverfilmung von Pinocchio sind noch keine weiteren Details zum Disney+ Day bekannt. Mit Ausnahme der Tatsache, dass fünf große Veröffentlichungen von den Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic geplant sind. Man kann ebenso davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr für Disney+-Abonnenten ein kostenloser Versand im Disney-Shop angeboten wird und weitere Streaming-Inhalte umsonst verfügbar werden. Falls du noch nicht im Besitz eines Disney+-Abonnements bist, kannst du ein solches bereits für 8,99 Euro monatlich abschließen. Künftig hat Disney+ jedoch ein günstigeres Abo-Modell mit der Zuschaltung von Werbung geplant.