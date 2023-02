Direktbank vor dem Aus! Diese deutsche Bank stellt ihren Betrieb ein

Es ist offiziell: Die Fidor Bank stellt ihren Betrieb in Deutschland komplett ein. Das betrifft auch und vor allem bestehende Kunden, die nun ihr Girokonto und ihre Kreditkarte verlieren. Die Fidor Bank war als reine Direktbank tätig. Als solche bot sie auch Dritten ihre Dienste an und realisierte beispielsweise jahrelang das O2 Banking. Diese Zusammenarbeit endete 2020 jedoch. Die 2009 gegründete Bank gehört zur französischen Bankengruppe BPCE. Die Übernahme fand erst 2016 statt, zwei Jahre später wollte man Fidor schon wieder verkaufen – doch das scheiterte. Im vergangenen Jahr kassierte die Bank eine Millionenstrafe wegen des Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz. Jetzt gibt man bekannt, den Geschäftsbetrieb noch in diesem Jahr komplett einzustellen.

Fidor Bank: Geld der Kunden ist sicher

Für Kunden bedeutet das, dass sie sich eine neue Bank suchen müssen. Die Fidor Bank betont, dass man nicht zahlungsunfähig sei. „Während des gesamten Zeitraums bis zur Einstellung des Bankgeschäfts wird mit Unterstützung unseres Eigentümers Groupe BPCE sichergestellt, dass alle regulatorischen Anforderungen und finanziellen Verpflichtungen erfüllt werden.“ Zudem sei man weiterhin Mitglied in der gesetzlichen Einlagensicherung.

Jeder Kunde erhalte seine Kündigung. Ein Widerspruch sei nicht möglich, auch die Verschiebung des Zeitpunktes der Kündigung könne man nicht anbieten. Zum Beendigungszeitpunkt werde die Fidor-Bank alle Online-Banking-Funktionen deaktivieren. Du kannst dann auch die ausgehändigte Mastercard nicht mehr verwenden. Sofern du einen Dispokredit in Anspruch nimmst, musst du diesen bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses ausgleichen, teilt die Bank mit.

Bist du Kunde bei Fidor und somit von der Kündigung betroffen, solltest du dir jetzt eine neue Bank suchen. So hast du ausreichend Zeit, alle Lastschriften und Daueraufträge anzupassen. Banken bieten dafür oftmals sogar eine Kontowechsel-Funktion an. Soll es weiterhin eine rein digitale Bank sein, haben wir dir hier verschiedene Alternativen zusammengestellt.