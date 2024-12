Digitales Geld für Obdachlose: Geniale Sozial-Idee aus Berlin

Wie kann eine hilfesuchende Minderjährige kurzfristig für ein Hotelzimmer bezahlen? Wie kann ein Wohnungsloser am Alltag teilhaben und in einem Café einen Kaffee trinken? Die KARUNA eG in Berlin hat gemeinsam mit Ubilabs eine geniale Lösung dafür entwickelt, nämlich eine digitale Währung mitsamt dazugehöriger „Hilfefinder“-App.

Moderne Technologie trifft auf soziale Innovation

In dieser Folge vom überMORGEN-Podcast spricht Johanna mit den Geschäftsführern von KARUNA eG und Ubilabs über die digitale Währung Karuni und die Mokli-App. Wie gelang es Jörg Richert und Jens Wille, moderne Technologie und soziale Innovation unter einen Hut zu bringen und damit die Google Impact Challenge zu gewinnen? Und was ist das nächste gemeinsame Projekt?

In den Rubriken sprechen wir darüber, wie Technologie auch auf anderen Ebenen Barrieren abbaut. Das reicht von Community-getriebenen Apps für Geh- und Sehbehinderte bis hin zur Brille, die die Welt für Gehörlose mit Untertiteln versieht.

Hier geht’s direkt zum überMORGEN-Podcast auf der Plattform Eures Vertrauens, wo du den Podcast auch direkt abonnieren kannst. Und natürlich kannst du dir den Podcast auch direkt im Player unter der Linkliste auf dieser Seite anhören.

Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

überMorgen anhören und abonnieren

nformativ, Unterhaltsam, Positiv – das ist überMORGEN, der neue Podcast von inside digital! Wir machen Lust auf morgen. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Darunter selbstverständlich Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Doch auch bei Deezer, RTL+ und Pocket Casts kannst du uns finden und abonnieren.

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

Wir freuen uns über dein Feedback! Schreibe uns einfach eine E-Mail an podcast@beebuzz.media oder folge uns auf Instagram. Selbstverständlich freuen wir uns auch auf Bewertungen und dein Review bei Apple Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen für zukünftige Episoden hast, lass es uns wissen, kommentiere hier oder schreib uns einfach eine Mail.

Hier kannst du den neuen Podcast von inside digital direkt abonnieren: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket