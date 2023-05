Dieses Unternehmen will seine Fernseher verschenken statt verkaufen

Hinter dem neu gegründeten Unternehmen steckt Ilya Pozin, einer der Mitbegründer von Pluto-TV. Jetzt hat er eine neue Idee: Kostenlose Fernseher für alle – finanziert über Werbung. Eine Website ist bereits geschaltet, in der man die Idee großspurig als das nächste große Ding nach dem Farbfernsehen bepreist.

Kostenlose Fernseher – aber mit Werbung

Die Idee ist relativ simpel. Der Kunde erhält einen kostenlosen Fernseher und bekommt dafür während der Nutzung Werbung angezeigt. Dafür soll der TV über einen integrierten Zweitbildschirm verfügen. Dieser soll etwa so hoch sein, wie das Display eines Smartphones und sich über die komplette Breite des Fernsehers erstrecken.

Auf dem zweiten Bildschirm werden während der Nutzung Werbung, Empfehlungen und Widgets angezeigt. Diese Inhalte sollen dabei auf das aktuelle Programm abgestimmt sein, aber auch aktuelle Nachrichten oder Sportergebnisse anzeigen. Wie genau man dies realisieren will, verrät die eigene Website jedoch noch nicht.

Kunden zum Schauen von Werbung zwingen

Auch ist bisher unklar, wie man sicherstellen will, dass die Kunden die Werbung auch wahrnehmen. So könnten Kunden den kostenlosen Fernseher bestellen und den zweiten Bildschirm einfach abkleben. Eine mit dem Projekt vertraute Person hat jedoch erfahren, dass Teevee an entsprechenden technischen Maßnahmen arbeitet. Diese sollen sicherstellen, dass Kunden die Werbung auch angezeigt bekommen.

Wie realistisch ist ein kostenloser Fernseher?

Auch andere TV-Hersteller integrieren bereits Werbung in ihre Geräte. Gerade bei billigeren Geräten verdienen die Hersteller an der Werbung mehr, als durch den Verkauf des eigentlichen Fernsehers. Teevee-Gründer Pozin kennt die Werbe-Welt gut. So handelt es sich bei Pluto TV um einen der ersten, werbefinanzierten Streaming-Services, der für die Zuschauer komplett kostenlos angeboten wird.

Auch andere Hersteller bieten Hardware günstiger an, wenn man dafür bereit ist, Werbung zu sehen. Bestes Beispiel ist hier Amazon mit seinen Kindle eBook-Readern und Fire-Tablets. Und auch inside digital kannst du dank Werbung komplett kostenfrei lesen.

Ein kostenloser Fernseher zum Nulltarif klingt jedoch sehr ambitioniert. So hält sich die offizielle Website des Herstellers auch mit Details zurück und nennt kein Veröffentlichungsdatum. Daher muss man skeptisch bleiben, ob der kostenlose Fernseher wirklich auf den Markt kommt. Zuerst dürfte das Produkt ohnehin in den USA angeboten werden.