Dieses extrem günstige E-Auto verschwindet vom Markt: Nachfolger steht bereits fest Blasius Kawalkowski 3 Minuten

Was ist denn da los? Eines der beliebtesten E-Auto-Modelle in Deutschland verschwindet vom Markt. Dabei hat der Hersteller den Stromer erst 2021 vorgestellt und wollte ein günstiges Konkurrenzprodukt zum VW ID.3 und Co. anbieten.