Dieses düstere RPG für PC ist nur für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Black Book“ und „Dodo Peak“ zwei fantastische Spiele, die dich sonst 35 Euro kosten. Das Angebot läuft noch bis zum 24. August um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Diese Woche im Epic Games Store

Black Book

In „Black Book“ tauchst du in die Rolle einer jungen Zauberin ein. Dieses düstere RPG-Abenteuer entführt dich in die Welt der slawischen Mythen, in der dunkle Mächte versuchen, an Einfluss zu gewinnen. Es ist deine Aufgabe, diese dunklen Mächte zu bekämpfen und eine Welt zu erkunden, in der Realität und Mythos ineinander verschwimmen. In diesem Spiel lernst du jedoch nicht nur etwas über alte, slawische Mythen, sondern erkundest außerdem das ländliche Leben einer Region, in der nichts so ist, wie es scheint.

Dodo Peak

Dodo Peak ist eine Hommage an klassische Arcade-Spiele, die dich auf verrückte Art und Weise herausfordert. Als Dodo-Mama ist es deine Aufgabe, deine verirrten Babys von gefährlichen Bergspitzen zu retten. Dabei stellen sich dir Feinde in den Weg, doch auch das Terrain selbst ist mehr als nur gefährlich. Im Laufe des Spiels kannst du neue, lustige Dodos freischalten, die das Gameplay noch abwechslungsreicher und spannender machen. „Dodo Peak“ ist seit dem 17. August kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Nächste Woche kostenlos

Homeworld: Deserts of Kharak

Bei „Homeworld: Deserts of Kharak“ handelt es sich um ein Echtzeitstrategie-Prequel zu den klassischen Homeworld-Spielen. Das Spiel entführt dich in die Welt des Wüstenplaneten Kharak, in der hinter jeder Düne Gefahren lauern. Eines Tages entdecken deine Flotten tief in der südlichen Wüste eine Anomalie. Schnell stellt sich heraus, dass die Sache viel komplizierter ist, als es deine Expedition je erwartet hätte. Das Geheimnis der merkwürdigen Anomalie hat mit dem Volk der S’jet zu tun, dessen Bestimmung direkt mit der Anomalie in Verbindung steht. Du kannst dir „Homeworld: Deserts of Kharak“ ab dem 24. August kostenlos im Epic Games Store sichern.