Koreanische Popkultur ist derzeit beliebt wie keine andere – und das nicht nur in der Musikwelt. 2019 überraschte ein Film wie kein anderer und räumte bei den Oscars im darauffolgenden Jahr gleich vier Preise ab. Die Rede ist von „Parasite“. Ein Film, der vor allem eines will: Gesellschaft kritisieren.

Darum geht es in „Parasite“

Obwohl die Tragikomödie nun schon ein paar Jahre alt ist, bleibt sie auch 2024 noch aktuell. Regisseur Bong Joon Ho karikiert die südkoreanische Gesellschaft gekonnt mit einer Menge schwarzem Humor. Die Missstände in der Gesellschaft offenbaren sich durch das Zusammentreffen zweier Familien, die aus völlig unterschiedlichen Welten stammen.

Zusammen kommen sie durch die Arbeitswelt, die für Familie Kim seit vielen Jahren verschlossen bleibt. Aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit muss die vierköpfige Familie in einem Keller hausen, der heruntergekommen und dunkel ist. Als sich das jüngste Kind der Kims als Nachhilfelehrer bei einer reichen Familie zu bewerben, scheint jedoch ein Licht am Ende des Tunnels. Familie Kim schafft es, allesamt als Hauspersonal bei Familie Park angestellt zu werden. Was zunächst nach einer erfolgreichen Wendung des Schicksals aussieht, hat in Wahrheit Konsequenzen, die niemand absehen konnte.

Oscar-prämierter Film kostenlos im Stream

Das Gesellschaftsdrama aus Südkorea kannst du nun kostenlos im Stream anschauen – aber nur noch für kurze Zeit. Bis einschließlich zum 3. März kannst du „Parasite“ ohne Zusatzkosten in der ARD Mediathek abrufen. Danach wird er gelöscht. Verfügbar ist der Film entweder in der deutschen Synchronfassung. Alternativ bietet auch Amazon Prime Video die Tragikomödie von Bong Joon Ho an. Dort ist „Parasite“ im Superfresh-Abo enthalten oder du leihst ihn für 3,99 Euro aus.

2020 gewann der Film nach dem erfolgreichen Kinostart wenig überraschend gleich mehrere Oscars: den Oscar für den besten Film des Jahres, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester internationaler Film.