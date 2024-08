Diesen Film kennst du nicht – mit Christian Bale & Russell Crowe

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Filme verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Absolute Starbesetzung, trotzdem unbekannt

Wenn man den Western „Todeszug nach Yuma“ aus dem Jahr 2007 in der IMDb-Datenbank aufruft, erscheint eine ziemlich gute Durchschnittswertung von 7,6 von 10 möglichen Sternen. Und auch die Kritiken vielen mehrheitlich positiv aus. Dennoch kennt hierzulande kaum jemand den Film, den Regisseur James Mangold (Knight and Day, Logan – The Wolverine) auf die Leinwand zauberte. Der Grund hierfür ist ungewiss – sei es der im deutschsprachigen Raum etwas „trashig“ klingende Titel oder ein anderer Umstand. Doch das Ergebnis bleibt dasselbe: Der Streifen gehört zu den unterschätzten und hat auch heute noch deutlich mehr Rampenlicht verdient.

Inhaltlich dreht sich die Neuverfilmung des Westernklassikers „Zähl bis drei und bete“ (1957) um den Farmer und Kriegsveteran Dan Evans (Christian Bale). Dieser hat hohe Schulden und fürchtet sich vor dem Verlust seiner Farm. Denn ohne Farm kann er auch seine Familie nicht ernähren. Als Sheriffs eine bezahlte Eskorte für den Gesetzlosen und Bandenführer Ben Wade (Russell Crowe) suchen, meldet er sich freiwillig. Auf diese Weise möchte er seine Farm retten und seiner Familie beweisen, dass er – obwohl verkrüppelt – kein Versager ist. Bloß ahnt er nicht, dass Wades rechte Hand zusammen mit dessen Bande die Fährte bereits aufgenommen hat. Und auch hinter Wade selbst scheint mehr zu stecken, als man es von einem blutrünstigen Bandenführer erwarten würde.

Aktuell lässt sich der Film sowohl auf Prime Video als auch auf Netflix und Magenta TV ohne zusätzliche Kosten anschauen. Amazon wird sich des Films jedoch bereits in naher Zukunft entledigen. Wer weder Netflix noch Magenta TV abonniert hat, sollte sich daher beeilen. Vier weitere sträflich unterschätzte Filme findest du in dem folgenden Artikel:

