Ein Forscher des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel behauptet, dass das E-Auto 73 Prozent mehr Treibhausgase verursacht, als moderne Diesel-PKW. Eine überraschend hohe Zahl, über die wir berichteten. Zugleich wirft Ulrich Schmidt, ebenjener Wissenschaftler, zwei anderen Studien vor, Fehler gemacht zu haben. Ihm zufolge habe unter anderem das Fraunhofer-Institut fehlerhaft kalkuliert. Denn seinen Berechnungen nach habe das Elektroauto beim derzeitigen Strommix in Deutschland eine deutlich schlechtere Klimabilanz.

Eine Antwort auf die Vorwürfe Schmidts ließ nicht lange auf sich warten. Martin Wietschel, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, widerlegt nicht nur die utopische Behauptung Schmidts. Er liefert zugleich auch noch vollkommen andere Werte. Laut Fraunhofer-Institut verursache das E-Auto keinesfalls 73 Prozent mehr Treibhausgase als der Diesel, sondern reduziere diese um 20 bis 46 Prozent. Er bezeichnet Schmidts Kalkulation als „theoretisches Gedankenspiel ohne praktische Relevanz.“

Deshalb ist das E-Auto umweltfreundlicher als ein Diesel-PKW

Die Berechnungen der IfW-Studie seien Wietschel zufolge nur bedingt nachvollziehbar. „Prüft man die Originalquellen und rechnet die 300 g CO₂/km für ein E-Auto nach, so kommt man zu dem Ergebnis, dass ausschließlich Braunkohlekraftwerke für die Berechnung angesetzt werden“, sagt der Wissenschaftler. Und diese hätten im Vergleich zu Steinkohlekraftwerken einen deutlich höheren CO₂-Wert. „Korrekterweise müsste die IfW-Studie deshalb immer von einer Braunkohlesubstitution sprechen“, so Wietschel.

Jedoch hätten insbesondere Braunkohlekraftwerke technische und wirtschaftliche Merkmale. Dazu zählen etwa Versorgungssicherheit, regionaler Strukturwandel oder der Erhalt von Arbeitsplätzen. Diese seien kaum durch den vermehrten Einsatz von schwankenden erneuerbaren Energien zu ersetzen. Die IfW-Studie vernachlässige aber ebenjene Zusammenhänge, indem sie behaupte, dass man erneuerbaren Strom eins-zu-eins gegen Kohle austauschen könne. „Nach dem anerkannten Wissensstand ersetzt ein erhöhter Einsatz von erneuerbarem Strom im Stromsystem überwiegend einen Mix aus Gas- und Steinkohlekraftwerken“, erklärt Wietschel. Somit wird der in der IfW-Studie dargestellte CO₂e-Einspareffekt erheblich überschätzt. Dem Fraunhofer-Wissenschaftler zufolge etwa um den Faktor 2.

Die Rechnung hinkt

Die gewählte Vergleichsmethode zwischen Verbrenner und E-Auto erscheine Wietschel zufolge widersprüchlich. Denn: Bei E-Autos zieht die IfW-Studie die Emissionen aus Kohlekraftwerken heran. Beim Diesel hingegen berechne man die Durchschnittsemissionen. „Würde man analog die Grenzemissionen der Ölproduktion für konventionelle Pkw (durch Ölsande und Öl aus Fracking bestimmt) wählen, dann wären die CO₂e-Emissionen für konventionelle PKW weitaus höher als in der IfW-Studie angegeben“, ist sich der Fraunhofer-Wissenschaftler sicher.

Zudem haben überproportional viele E-Auto-Nutzer eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Auch deshalb müsse man die in der IfW-Studie aufgestellte These, dass E-Autos ausschließlich über Kohlestrom aufgeladen werden, kritisch hinterfragen.

Erfundene Zahlen um Diesel besser dastehen zu lassen?

Schaut man sich die Studie von Ulrich Schmidt genauer an und stöbert in den Quellen, zeigt sich, dass der angegebene Wert des Anteils fossiler Energieträger am Strommix von 40 Prozent nicht in der Originalquelle auftaucht. Dort findet man lediglich einen Wert von etwa 23 Prozent. Und es kommt noch dicker: So gibt Schmidt in der IfW-Studie mit Verweis auf die Originalquelle an, dass ein aktueller Diesel-PKW etwa 173 g CO₂ ausstößt. Die Originalquelle zeigt jedoch einen Wert von 180 bis 195 g CO₂ für einen heutigen Diesel an. Abschließend sei anzumerken, dass das Institut für Weltwirtschaft in Kiel von der Volkswagen Stiftung gefördert wird. Inwieweit hier ein Zusammenhang zu der Studie besteht, bleibt fraglich.