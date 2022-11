Diese WhatsApp-Funktion kommt zu Signal: Was das für Nutzer bedeutet

Signal ist zwar eine der beliebtesten Messenger-Alternativen für WhatsApp. Trotzdem kann die App bislang mit vergleichsweise wenig Funktionen auftrumpfen. Das soll sich ändern und Signal holt ein Feature aus dem Facebook-Universum zu sich.

Diese WhatsApp-Funktion wandert zu Signal

Konkret geht es um eine Story-Funktion, die selbst Twitter einst einmal besaß. Nun kommt das Feature auch für Signal, was sich bereits im Frühjahr abzeichnete. Nicht nur auf Reddit las man entsprechende Einträge, sondern auch auf GitHub. Nach einer kurzen Testphase ist das Feature nun offiziell beim Messenger-Dienst verfügbar. Warum ausgerechnet die Story-Funktion bei Signal Einzug hielt, begründet Meredith Whittaker, Präsidentin von Signal, so: „Wir haben das Story-Feature entwickelt, weil es eine beliebte Funktion ist, die unsere Nutzer:innen wollten. Und weil wir sicherstellen wollen, dass die Menschen, in welcher Form sie auch kommunizieren möchten, das sicher und privat tun können.“

Das Funktionsprinzip ist dabei so, wie man es auch von WhatsApp, Instagram und Co. bereits kennt. Du als Nutzer kannst Fotos und Videos ganz einfach mit all deinen Kontakten bei Signal teilen. Selbst Textnachrichten sind möglich. Inhalte also an einzelne Nutzer zu schicken, ist damit Geschichte. Die in der Story geteilten Fotos und Videos verbleiben für 24 Stunden und verschwinden danach automatisch.

Signal mit neuer Story-Funktion.

Signal: Sicherheitsfunktionen bleiben bestehen

Auch bei der Story soll das Augenmerk auf Datensicherheit gelegt werden, was Signal allgemeinhin von der Konkurrenz deutlich abgrenzt. Die Storys sind Ende-zu-Ende verschlüsselt; außerdem kannst du in den Einstellungen auswählen, ob du die Funktion überhaupt aktivieren möchtest. Das entsprechende Feld findest du in den App-Einstellungen. Schlussendlich bleibt die Möglichkeit, deine Story auch nur mit bestimmten Leuten zu teilen und andere, spezifische Kontakte auszuschließen. Möglich sind

Signal-Verbindungen (eigene Signal-Kontakte, Personen, mit denen man auf Signal Einzelchats geführt hat)

Benutzerdefiniert (vordefinierte Untergruppen von Personen)

Gruppen-Storys

Was bedeutet „Gruppen-Storys“? Das heißt, du kannst deine Story auch für Gruppen freigeben, die auf diese eine Story dann reagieren, sie teilen, auf sie antworten und sie ansehen können.