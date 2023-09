Diese smarte Wärmepumpe weiß genau, was du brauchst

Samsungs smarte Wärmepumpe EHS MONO R290 bietet zahlreiche Vorzüge. Was sie jedoch am stärksten von der Konkurrenz unterscheidet, ist die integrierte KI-Unterstützung. Mithilfe der künstlichen Intelligenz soll es möglich sein, dass die Wärmepumpe den eigenen Haushalt und die Gewohnheiten kennenlernt. So soll sich das Heizsystem besonders effizient einsetzen lassen.

Smarte Wärmepumpe mit KI-Unterstützung

Das anhaltende Interesse für Wärmepumpe lässt immer mehr Hersteller ihre Produktpalette ausbauen. Samsung bildet hierbei keinerlei Ausnahme, allerdings hat sich das Unternehmen eine spannende Besonderheit für die auf der IFA vorgestellte EHS MONO R290 einfallen lassen. Das Modell verfügt über einen AI-Energiemodus, der die Nutzung des Haushaltes kennenlernt. Dadurch kann die Wärmepumpe sich ideal an die häuslichen Gegebenheiten anpassen und dabei stets die gleiche Wärmemenge bei geringerem Energiebedarf liefern. Ein bereits effizientes Heizsystem spart so noch mehr Kosten ein. Insbesondere bei der Bereitstellung von Warmwasser kannst du so zusätzliches Geld sparen, da die Wärmepumpe weiß, wie viel du zu welcher Zeit benötigst.

Ohnehin schreibt Samsung Effizienz für die smarte Wärmepumpe groß. Im Vergleich zu anderer Wärmepumpe besitzt sie einen vergrößerten Wärmetauscher. Dadurch kann sie bis zu 39 Prozent mehr Wärme übertragen als vergleichbare Modelle anderer Hersteller. Insgesamt sollen 100 Prozent der Wärmeleistung übertragen werden. Durch die verbesserte Heizleistung eignet sich das Modell für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu -10 Grad Celsius. Ebenso ist sie ein guter Kandidat für den Einbau in sanierte Altbauten. Denn im Vergleich zu vielen Konkurrenz-Modellen bietet sie eine konstante Vorlauftemperatur von bis zu 75 Grad, die sie auch für schlechte isolierte Gebäude qualifiziert. Andere Wärmepumpen setzen hier lediglich auf Temperaturen von 35 bis 55 Grad.

Umweltfreundliches Kältemittel

Auf synthetische Kältemittel verzichtet die Samsung EHS MONO R290. Stattdessen setzt sie smarte Wärmepumpe auf das namensgebende R290 als natürliches Kältemittel, das als deutlich klimafreundlicher gilt. Es weist lediglich ein Treibhauspotenzial (GWP) von 3 auf. Synthetische Gegenstücke wie R32 mit einem GWP von 675 und R410A mit einem GWP von 2.088 fallen deutlich schädlicher für die Umwelt aus. Durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels ist die Wärmepumpe auch nicht durch ein mögliches EU-Verbot von synthetischen Kältemitteln bedroht. Wann genau und zu welchen Preisen die Wärmepumpe in Deutschland erhältlich ist, ist bisher nicht bekannt.