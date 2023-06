Diese neue Foto-Funktion bei WhatsApp ist der Durchbruch

Dass WhatsApp deine Bilder und Videos mit voller Absicht schlechter macht, wissen viele Nutzer des Messengers nicht. Nun, bislang ist es so: Verschickst du ein Bild an einen deiner Kontakte, wird das Foto beim Versand von WhatsApp komprimiert. Das geht zulasten der Qualität und macht sich ganz besonders in puncto Schärfe und Detailgrad bemerkbar. Dass der Messenger die Bilder bei Versand versaubeutelt, steht schon lange in der Kritik. Nun reagieren die Entwickler aber endlich und geben dir mehrere Optionen.

WhatsApp sieht es endlich ein

Der folgende Vergleich zeigt links das Originalfoto vor dem Versand via WhatsApp und rechts daneben das gleiche Bild, wie es beim Chatpartner angekommen ist. Der Schärfeverlust ist deutlich. Zwar ist das bei banalen Fotos, die eine Lebenszeit von wenigen Sekunden haben, nicht entscheidend. Es gibt aber auch viele Nutzer, die Familienfotos oder andere Erinnerungen per WhatsApp mit Freunden und Familie teilen. Und hier ist es schade, dass unterwegs so viel Qualität verloren geht.

Kamera-Test: Foto geschossen mit der Hersteller-App (links) und was daraus nach dem Versand via WhatsApp wurde (rechts).

Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn man diese Fotos für einen Kalender oder ein Fotobuch nutzen möchte. Die Qualität gibt das dann nicht her. Warum WhatsApp das macht? Um Datenvolumen zu sparen. Die Bilder leiden somit zwar hinsichtlich ihrer Auflösung, fressen beim Versand aber nicht mehrere Megabyte, sondern nehmen nur wenige Kilobyte in Anspruch.

Neue Foto-Funktion macht Bilder besser

Doch nun schafft WhatsApp Abhilfe. So kannst du demnächst selbst bestimmen, in welcher Qualität du ein Bild verschicken möchtest. Wie der stets gut informierte WhatsApp-Blog Wabetainfo berichtet, kannst du dein Bilder bald wahlweise in „Standard Qualität“ oder in „HD Qualität“ verschicken. Der Empfänger kann im Chatverlauf im Foto aufgrund eines kleinen HD-Icons sehen, ob es sich dabei um ein Bild in hoher Qualität handelt.

→ WhatsApp will die Regeln ändern: Das solltest du jetzt schon machen

Derzeit befindet sich die neue Funktion in einem Beta-Test und steht nur einem kleinen Kreis von Nutzern des Messengers zur Verfügung. Wann WhatsApp sie für alle freigibt, steht derzeit noch nicht fest.