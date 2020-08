Diese neue Android-Funktion hilft dir ab sofort jeden Tag

Wer sein Handy als Wecker und Uhr auf seinem Nachttisch benutzt, bekommt mit dem neuen Update einige ganz besondere Funktionen. Ab sofort kannst du dein Android-Smartphone als Tageslichtwecker nutzen. Dazu gibst du eine Uhrzeit ein, an der du normalerweise aufstehst und dein Smartphone-Display wird vor dem Klingeln des Weckers immer heller. Doch das ist noch nicht alles.

Du kannst deinen Wecker auch mit einem Google Assistent Ablauf kombinieren. Wenn du bereit bist aufzustehen und den Wecker ausschaltest, kannst du nun bestimmte Abläufe planen. So kannst du in den Einstellungen festlegen, dass dein Android-Smartphone dir den Wetterbericht vorliest, deine Termine für den anstehenden Tag mitteilt und Nachrichten oder dein Lieblings-Podcast abspielt. Hast du smarte Lampen und intelligente Steckdosen zu Hause, kannst du auch festlegen, dass Google für dich das Licht im Bad und die Kaffeemaschine in der Küche einschaltet.

So hilft dir dein Android-Smartphone beim Einschlafen

Doch nicht nur für den Morgen gibt es neue Funktionen. Du kannst in dem neuen Wecker auch eine Schlafenszeit festlegen. Gibst du etwa an, dass du um 23 Uhr ins Bett gehst, erinnert dich dein Android-Smartphone mit einer Benachrichtigung daran. „Bald ist Schlafenszeit“ erscheint dann in der Benachrichtigungsleiste am oberen Bildschirmrand.

Zudem hilft dir dein Handy nun auch beim Einschlafen. Legst du dich ins Bett, kannst du nun Sounds zum Einschlafen abspielen. Google bietet drei Klangkulissen an: Wellen. Weltraum und Meditation. Du kannst aber auch einen eigenen Ton auswählen oder eine Playlist, einen Podcast oder ein Hörbuch auf Spotify auswählen.

Hier findest du die neuen Funktionen

Wenn du die neuen Funktionen nutzen möchtest, findest du sie in der Google-App „Uhr“. Die Anwendung ist auf den meisten Android-Smartphones vorinstalliert. Findest du sie nicht in deiner App-Liste, kannst du sie auch kostenlos im Play Store herunterladen. Wer die neuen Funktionen nutzen möchte, benötigt ein Smartphone mit mindestens Android 6.0 (Marshmallow).