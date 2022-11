Diese epischen Spiele bekommst du diese Woche kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Shadow Tactics” und “Alba – A Wildlife Adventure” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 3. November um 17:00 Uhr werden die beiden Spiele dann von zwei neuen Games abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben.

Jetzt gratis: “Shadow Tactics”

Bei “Shadow Tactics” handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, das dich ins Japan der Edo-Ära eintauchen lässt. Ein neuer Shogun herrscht hier über das Land und versucht, für Frieden zu sorgen. Er muss sich jedoch vielen Verschwörungen und Aufständen stellen. Zu diesem Zweck rekrutiert er fünf Spezialisten, um seine Feinde strategisch und heimlich auszuschalten. Kannst du dem Shogun dabei helfen, für Frieden im Land zu sorgen?

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Alba – A Wildlife Adventure”

“Alba – A Wildlife Adventure” ist das perfekte Spiel für alle Tierfreunde, die auch in der virtuellen Welt etwas bewegen wollen. In diesem Spiel rettest du die Tierwelt einer wunderschönen Insel, indem du die heimischen Menschen zum Umdenken bewegst. Auf deiner Reise findest du neue Freunde, aber auch Menschen, die dir gegenüberstehen. Schaffst du es, alle Tierarten auf dieser wunderschönen, mit Liebe zum Detail gestalteten Insel zu finden?

In diesem Spiel rettest du die Tiere einer wunderschönen Insel.

Bald im Epic Games Store Angebot: “Dark Deity”

In “Dark Deity” begibst du dich in eine Welt namens Terrazael. Hier führst du eine Gruppe aufsteigender Helden an, die die Welt des Spiels retten sollen. Dies tun sie, indem sie kämpfen und gefährliche Artefakte sammeln. Doch auch die Beziehungen deiner Helden sind von Bedeutung, denn nur ein Team, das zusammenhält, kann die Welt retten. Jeder Held hat dabei eine eigene Persönlichkeit, individuelle Skills und eine einzigartige Hintergrundgeschichte, die ihn zu dem macht, was er ist. Schaffst du es, mit deinem Team Hoffnung in eine hoffnungslose Welt zu bringen?

Bald gratis: “Evil Dead: The Game”

Basierend auf der gleichnamigen Kultserie, gibt es “Evil Dead: The Game” bald kostenlos im Epic Games Store. In diesem Multiplayer-Koop- und PvP-Spiel kämpfst du zu viert um euer Überleben. Dabei musst du deine Angst überwinden, erforschen, plündern und wichtige Artefakte sammeln, um den Bruch zwischen den Welten zu verschließen. Das Spiel gibt es ab dem 17. November kostenlos im Epic Games Store.